Galatasaray'ın gençleri umutlu! 'Fatih Hoca şans verecektir'

"ÇOK ŞÜKÜR ADANA DEMİRSPOR TARİHİNE GEÇTİK"



Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği geçen sezonda şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren genç forvet, "Adana Demirspor camiasının 26 yıllık bir hasreti vardı. Biz bunu Samet hocanın gelmesiyle beraber bitirdik. Çok şükür tarihe geçtik. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Benim amacım, Adana Demirspor'a katkı sağlayıp Galatasaray'a güçlü dönebilmekti. İnşallah Galatasaray'da güzel şeyler olur. Galatasaray'da o formayı alıp uzun yıllar giymek istiyorum. İnşallah Galatasaray formasıyla kupalar ve şampiyonluklar kazanmak bana nasip olur" ifadelerini kullandı.





"GERİ DÖNDÜĞÜMDE KENDİMİ GÖSTERİRSEM FATİH HOCAM BANA ŞANS VERİR"



Gelecek sezon Galatasaray formasıyla kendisini göstermek ve formayı almak istediğini söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da forma giymek her oyuncunun hayalidir. Fatih hocam orada. O nasıl yapacağını bilir. Biz hocamla her zaman konuşuyoruz. Daha çok gelişmem için bu sene oynamam gerekiyordu. Benim için iyi oldu" şeklinde konuştu.



"HEDEF A MİLLİ TAKIM"



Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyleyen Akgün, "Bizim buradan arkadaşlarımız A Milli Takım'a gidiyor. Biz de gururlanıyor ve hevesleniyoruz. Tabii ki de hedefimiz, A Milli Takım forması giymek. Zaten oynadıkça ve kendini gösterdikçe Şenol hoca hakkını verir" diye konuştu.