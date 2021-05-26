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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:20

'dan istifa açıklaması! 'Oğlumun o kulübe başkan olmasını isterim...'

Hasan Kartal'dan istifa açıklaması! 'Oğlumun o kulübe başkan olmasını isterim...'

Başkanı , dikkat çekici açıklamalarda bulundu. DHA'ya konuşan Kartal hem Çaykur Rizespor hem de Etimesgut başkanlığından ayrılacağını belirtirken Türk futboluna 5-6 milyon Euro harcadığını vurguladı. Hasan Kartal ayrcıca oğlunun Gençlerbirliği'ne başkan olmasını istediğini ifade etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Etimesgut'tan da Amatör Spor Kulüpleri'nden de Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım" dedi. Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Başkan Kartal, "İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" diye konuştu.

"OĞLUMUN GENÇLERBİRLİĞİ'NE BAŞKAN OLMASINI İSTERİM"

Süper Lig'de 38 puanla 20'nci sırada kalarak bir alt lige düşen Gençlerbirliği'nin durumuna üzüldüğünü vurgulayan Hasan Kartal, "Gençlerbirliği benim sevdiğim bir kulüptür. Rahmetli İlhan Cavcav ağabeyi çok severdim. Ama neticede yapamadılar, Gençlerbirliği bu konuma düşmemeliydi. Benim oğlum istifa etti, istifasını ben geri aldırdım ancak ondan sonra da kulüple pek ilişkisi kalmadı, gelmedi gitmedi. Çekilirsek aile olarak futboldan tamamımız çekilecek. Yani başka bir şeyimiz olmaz bizim. Şimdi çekilmezsem, Gençlerbirliği ile de her zaman birlikte olmak, oğlumun oraya başkan olmasını isterim. Ama Murat bizim rahmetlinin oğlu, inşallah toparlar ve yeniden Süper Lig'e çıkarır" dedi.

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Hasan Kartal'dan istifa açıklaması! 'Oğlumun o kulübe başkan olmasını isterim...'
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