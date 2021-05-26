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Giriş Tarihi: 26.5.2021 20:28 Son Güncelleme: 26.5.2021 20:35

Inter Şampiyon hoca ile yollarını ayrıldı!

Inter Şampiyon hoca Antonio Conte ile yollarını ayrıldı!

'da Inter'in hasretine son vererek 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen , İtalyan ekibinden ayrılıyor. 'un serisini sonlandırıp 11 yıllık hasrete son veren Conte, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Inter yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle takımdan ayrıldı.

İtalya Serie A'da Inter ile geçirdiği ikinci yılında takımını şampiyon yapan Antonio Conte, 11 yıllık şampiyonluk hasreti verdiği Inter'den ayrılma kararı aldı. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro alması planlanan deneyimli teknik adam, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Sky Italia'nın haberine göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için küçülmeye gidecek olan Inter, Conte'nin transfer taleplerine cevap veremeyeceği için ayrılma yoluna girildi. Inter'in başına massimiliano Allegri veya Simone Inzaghi'nin geleceği bildirildi.

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RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI!

Inter'in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Antonio Conte ve Inter macerası sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulüp yaptıkları için Antonio'ya teşekkür eder. Antonio Conte, kulüp tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadeleri kullanıldı.

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Inter Şampiyon hoca Antonio Conte ile yollarını ayrıldı!
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