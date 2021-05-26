İzmir finale kilitlendi

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bugün İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'den uzak. Altınordu'yu TFF 3. Lig ile 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bugün ekibinin galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.Altay ise play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek. Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı. Daha önce 2012-2013'te Ç.Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında Göztepe'ye penaltı atışları ile yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.TFF 1. LIG play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 6. kez İstanbul'da belli olacak. İstanbul daha önce 2007-2008, 2009- 2010, 2013-2014, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında bu organizasyona ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'un dışında Ankara'da 8 defa düzenlenen playoff finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.