Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İzmir finale kilitlendi
Giriş Tarihi: 26.5.2021

İzmir finale kilitlendi

İzmir finale kilitlendi

ve ’dan sonra Süper Lig’e çıkacak son takım bugün İstanbul’da belli olacak. İki İzmir ekibi Altay ve , Atatürk Olimpiyat Stadı’nda play-off finalinde karşılaşacak, kazanan Süper Lig biletini alacak

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bugün İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'den uzak. Altınordu'yu TFF 3. Lig ile 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bugün ekibinin galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

ALTAY 2 KEZ KAPIDAN DÖNDÜ
Altay ise play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek. Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı. Daha önce 2012-2013'te Ç.Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında Göztepe'ye penaltı atışları ile yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
TFF 1. LIG play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

İSTANBUL'DA ALTINCI FİNAL OYNANACAK
BU sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 6. kez İstanbul'da belli olacak. İstanbul daha önce 2007-2008, 2009- 2010, 2013-2014, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında bu organizasyona ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'un dışında Ankara'da 8 defa düzenlenen playoff finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 25 Mayıs SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Konseyde şok eden eleme, kimse beklemiyordu!
Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile açıklandı! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?
SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! İşte Covid-19 tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi? Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, hangi gün?
Şenol Güneş o isimleri kadroya neden dahil etmediğini açıkladı! "Bu takım hepimizin takımı..."
Son dakika haberi... Milyonlara yeni kredi fırsatı: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Esnafa hibe desteği E-devlet ile başvuru ekranı! 2021 Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir finale kilitlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA