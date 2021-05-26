Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor ve Sakaryaspor başkanlarından ortak görüş! "İki takım 1'inci Lige değer katar"
Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:00

ve başkanlarından ortak görüş! "İki takım 1'inci Lige değer katar"

DHA
Kocaelispor ve Sakaryaspor başkanlarından ortak görüş! İki takım 1'inci Lige değer katar

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde ile 1'inci Lige çıkmak için mücadele edecek. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Sakaryaspor Başkanı , iki takımın birlikte 1. Lig'e çıkmasının lige değer katacağını söyledi.

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor 1'inci Lige çıkmak için karşı karşıya gelecek. 2021-2022 sezonunda 1'inci Lig'in 19 yerine 20 takımla oynanması gündeme gelirken, Kocaelispor ve Sakaryaspor başkanları konuyu değerlendirdi.

İki takımında lige değer katacağını söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Kocaelispor camiası olarak şehri yöneten siyasi irade ile birlikte taraftarımızla hatta hatta Sakaryaspor Başkanı ile bir temasımız ve girişimimiz oldu. Federasyon ve Cumhurbaşkanlığı ile temasımız oldu. Sakarya ve Kocaeli büyük camia, futbolun merkezi olan milli takıma önemli futbolcular kazandıran iki güzide takım. İki takımın kesinlikle bir üst ligde olmasını canı gönülden istiyoruz. Camia takımlarının yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı iki kent. Futbola aşina olan iki kent. Lige ciddi anlamda değer katacağına, futbolun geleceğine ciddi anlamda yön vereceğini düşünüyorum. Sakarya ve Kocaeli'nin el ele 1'inci Lig'de olması Türk futboluna ciddi anlamda değer katacağına inanıyorum" dedi.

"1'İNCİ LİG'E ÇOK GÜZEL BİR HAVA GETİRİR"

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise, "Biz ne olursa olsun Sakaryaspor olarak Cuma gününe ve maç saatine kendimizi hazırlıyoruz. Yarın Allah izin verirse İstanbul'a hareket edeceğiz ama tabii ki isteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem Sakarya hem de Kocaeli birlikte TFF 1'inci Lig'e birlikte çok güzel bir hava getirir. Seyircisiyle Türkiye'de marka olmuş iki şehir, birlikte çıkartılırsa her iki şehir de üzülmemiş olur. Çünkü gerçekten her ikisi de marka şehir. Sakaryaspor olarak her şeye hazırız. Olursa isteğimiz iki takımın birlikte çıkması ama olmazsa da çıkıp maçımızı oynayıp Kocaelispor'u yenip kupamızı şehrimize getireceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şok ayrılık! Bu hafta Survivor'dan kim elendi? 25 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son Dakika Haberler: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika... Nefes kredisi detayları belli oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte detaylar...
Son Dakika Haberi! İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Son dakika | Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu
Esnafa 3-5 bin lira hibe desteğinde son dakika: Başvurular başladı! İşte detaylar...
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye’den görülecek mi? Bu yılın Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor ve Sakaryaspor başkanlarından ortak görüş! "İki takım 1'inci Lige değer katar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA