Kocaelispor ve Sakaryaspor başkanlarından ortak görüş! "İki takım 1'inci Lige değer katar"

"1'İNCİ LİG'E ÇOK GÜZEL BİR HAVA GETİRİR"



Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise, "Biz ne olursa olsun Sakaryaspor olarak Cuma gününe ve maç saatine kendimizi hazırlıyoruz. Yarın Allah izin verirse İstanbul'a hareket edeceğiz ama tabii ki isteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem Sakarya hem de Kocaeli birlikte TFF 1'inci Lig'e birlikte çok güzel bir hava getirir. Seyircisiyle Türkiye'de marka olmuş iki şehir, birlikte çıkartılırsa her iki şehir de üzülmemiş olur. Çünkü gerçekten her ikisi de marka şehir. Sakaryaspor olarak her şeye hazırız. Olursa isteğimiz iki takımın birlikte çıkması ama olmazsa da çıkıp maçımızı oynayıp Kocaelispor'u yenip kupamızı şehrimize getireceğiz" diye konuştu.