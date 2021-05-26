Larin hepimizi şaşırttı!

Larin sezon başı ‘Gitsin-kalsın, yedekten kullanırız’ diye konuşulan bir oyuncuydu ama sonra işler değişti. Kimsenin beklemediği bir performans verdi. Sol açıkta iyiydi. Santrforda aynı etkiyi veremiyor
TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ OYUNCU ATİBA
Beşiktaş'a çifte kupa zaferi yaşatan teknik ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ kolu olan yardımcı antrenör Murat Şahin, evinin kapılarını SABAH SPOR'a açtı. Röportajın dün yayınlanan ilk bölümünde sezon boyunca yaşadıklarını anlatan Şahin, oyuncularla ilgili de çarpıcı tespitler yaptı ve şunları söyledi: Atiba, 38 yaşında olmasınarağmen müthiş oynuyor. Bununeye bağlıyorsunuz?
Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazenbiz idmanları akşam düşünüyoruz,o sabah istiyor. 'Ailemegideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibede alınabilir, her türlü bilgisindenyararlanılabilir.
DEVLER LİGİ İÇİN YAPILANMA GEREK
Şampiyonlar Ligi, teknikekip olarak ilk deneyiminiz olacak,neler düşünüyorsunuz?
Biraz gerçekleri görmek lazım.Şampiyonlar Ligi'nde oynayankulüplerle aramızdaki makashem maddi anlamda hem oyuncukalitesi olarak açılmış durumda.Buralarda başarı uzun vadeliplanlarla, yapılanmalarla olur.Ülke olarak sabırsız olduğumuziçin bu planlar gerçekleşmiyor
Sezonu iki kupayla tamamladınız.Şimdi sıradaki hedefiniz nedir?
Futbolcuyken oynadığınız kulüptedönüp antrenör olarak başarıkazanmak ayrı bir zevk. Futboldahedef bitmez. Süper Kupa'yı dakazanmak istiyoruz. Başarılarasüreklilik kazandırmak istiyoruz.Çok çalışacağız, bütün kupalaraadayız. Dün dündür, bitmiştir. Artıkbugünün hedefine bakacağız. Bu sezon birçok oyuncununperformansı öne çıktı. Bunu nasıldeğerlendirirsiniz?
Larin sezon başı gitsin kalsın,yedekten kullanırız vs. diye konuşulanoyuncuydu ama sonra işlerdeğişti. Larin'in bize performansvermesi sol açıkta oldu. Santrfordaaynı etkiyi veremiyor, yüzü dönükdaha iyi oynuyor. Bu sene bütünoyunculardan katkı aldık ve buda bizi başarıya götürdü. Oynamayanoyuncudan esas katkıyı alırsanızşampiyonlukta büyük adayolursunuz. Oynayan oyuncununzaten performansı bellidir, onlarınformsuzluğunda yerine oynattığınızoyuncu aynı katkıyı sağlamazsatökezlersiniz.
HAKARET OLMADIĞI SÜRECE İTİRAZ SIKINTI OLMAZ
Takım içinde sezon başındakibeklentiyle, sezon sonu geldiğinokta değerlendirilirse, sizi en çokşaşırtan oyuncu kim oldu?
Açıkçası oyuncularımızı çokfazla ayırt etmek istemiyorum ama'sezon başı düşündüğünüzle sezonsonu size performans verenlerden'derseniz, kesinlikle Larin derim.Sezon başı ne bizlerin ne başkasınınbeklemediği bir performansverdi. Hakemlere itirazlarınız zamanzaman çok eleştirildi. Ne diyorsunuz?
Bu itirazların dozajını artırmadıktansonra yanlış değil. Küfür etmiyoruz,hakaret etmiyoruz. 'Niyefaul verdiniz? Bu sarı kart değilmi?' diyoruz. Hocanın el açmasındabir şey yok ki, o an verdiği vücuttepkisi... Hakaret veya küfür olmadığısürece itiraz etmenin ciddi birsıkıntı olduğunu düşünmüyoruz.
'BAŞKA BİR TAKIMAGİTMEK İHANET OLUR'
BEŞIKTAŞ ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, Fransız basınına konuştu. Bonservisine sahip olan Sporting'e geri dönmesinin küçük bir olasılık olduğunu söyleyen 24 yaşındaki sağ bek, "Beşiktaş'ta kalmaz veya başka bir kulübe gitmezsem Sporting'e dönerim. Türkiye'de büyük bir kulüpten diğerine transfer olmak bugünlerde normal hale geldi. Ancak ben farklı bir zihniyetlebüyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imzaatarsam Beşiktaş'a ve taraftarına ihanetetmişim gibi hissederim" dedi.
KOCADAĞ: HOCAMIZLA HAFTAYA IŞI BAĞLARIZ
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yalçın'la sözleşme anlamında henüz görüşmediklerini belirten Kocadağ, şunları söyledi: "Kendisi tatilde. Haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız... Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Kafamızda belli rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi çok değerli… Ghezzal ve Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Onları tutabilmek için şartları zorlayacağız."
ERZURUMSPOR: DÜŞME OLMASIN BU sezonu 18. sırada tamamlayan ve Süper Lig'e veda eden takımlardan olan BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Planlamalarını ve transfer çalışmalarını gelecek sezonu da düşünerek yaptıklarını belirten mavi-beyazlılar, 21 takımlı lig kararı sonrasında da ciddi bir gelir kaybına uğradıklarını ifade etti. Erzurumspor, her yıl 3 takımın düşürüldüğünü ve bu sezon 4 takımın düşmesi yönünde alınan kararın kendilerini olumsuz etkilediğini de gerekçe gösterdi.