Larin hepimizi şaşırttı!

Beşiktaş'a çifte kupa zaferi yaşatan teknik ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ kolu olan yardımcı antrenör Murat Şahin, evinin kapılarını SABAH SPOR'a açtı. Röportajın dün yayınlanan ilk bölümünde sezon boyunca yaşadıklarını anlatan Şahin, oyuncularla ilgili de çarpıcı tespitler yaptı ve şunları söyledi:Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün.Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye.Biraz gerçekleri görmek lazım.Şampiyonlar Ligi'nde oynayankulüplerle aramızdaki makashem maddi anlamda hem oyuncukalitesi olarak açılmış durumda.Buralarda başarı uzun vadeliplanlarla, yapılanmalarla olur.Ülke olarak sabırsız olduğumuziçin bu planlar gerçekleşmiyorFutbolcuyken oynadığınız kulüptedönüp antrenör olarak başarıkazanmak ayrı bir zevk. Futboldahedef bitmez.Dün dündür, bitmiştir. Artıkbugünün hedefine bakacağız.Larin sezon başı gitsin kalsın,yedekten kullanırız vs. diye konuşulanoyuncuydu ama sonra işlerdeğişti. Larin'in bize performansvermesi sol açıkta oldu. Santrfordaaynı etkiyi veremiyor, yüzü dönükdaha iyi oynuyor. Bu sene bütünoyunculardan katkı aldık ve buda bizi başarıya götürdü. Oynamayanoyuncudan esas katkıyı alırsanızşampiyonlukta büyük adayolursunuz.Açıkçası oyuncularımızı çokfazla ayırt etmek istemiyorum ama'sezon başı düşündüğünüzle sezonsonu size performans verenlerden'derseniz, kesinlikle Larin derim.Bu itirazların dozajını artırmadıktansonra yanlış değil. Küfür etmiyoruz,hakaret etmiyoruz.Hocanın el açmasındabir şey yok ki, o an verdiği vücuttepkisi...BEŞIKTAŞ ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, Fransız basınına konuştu. Bonservisine sahip olan Sporting'e geri dönmesinin küçük bir olasılık olduğunu söyleyen 24 yaşındaki sağ bek, "Beşiktaş'ta kalmaz veya başka bir kulübe gitmezsem Sporting'e dönerim. Türkiye'de büyük bir kulüpten diğerine transfer olmak bugünlerde normal hale geldi.BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yalçın'la sözleşme anlamında henüz görüşmediklerini belirten Kocadağ, şunları söyledi: "Kendisi tatilde. Haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız... Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Kafamızda belli rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi çok değerli… Ghezzal ve Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Onları tutabilmek için şartları zorlayacağız."sezonu 18. sırada tamamlayan ve Süper Lig'e veda eden takımlardan olan BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Planlamalarını ve transfer çalışmalarını gelecek sezonu da düşünerek yaptıklarını belirten mavi-beyazlılar, 21 takımlı lig kararı sonrasında da ciddi bir gelir kaybına uğradıklarını ifade etti. Erzurumspor, her yıl 3 takımın düşürüldüğünü ve bu sezon 4 takımın düşmesi yönünde alınan kararın kendilerini olumsuz etkilediğini de gerekçe gösterdi.