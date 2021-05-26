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Giriş Tarihi: 26.5.2021

hepimizi şaşırttı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Larin hepimizi şaşırttı!

sezon başı ‘Gitsin-kalsın, yedekten kullanırız’ diye konuşulan bir oyuncuydu ama sonra işler değişti. Kimsenin beklemediği bir performans verdi. Sol açıkta iyiydi. Santrforda aynı etkiyi veremiyor

TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ OYUNCU ATİBA

Beşiktaş'a çifte kupa zaferi yaşatan teknik ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ kolu olan yardımcı antrenör Murat Şahin, evinin kapılarını SABAH SPOR'a açtı. Röportajın dün yayınlanan ilk bölümünde sezon boyunca yaşadıklarını anlatan Şahin, oyuncularla ilgili de çarpıcı tespitler yaptı ve şunları söyledi:
Atiba, 38 yaşında olmasına rağmen müthiş oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazen biz idmanları akşam düşünüyoruz, o sabah istiyor. 'Aileme gideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibe de alınabilir, her türlü bilgisinden yararlanılabilir.

DEVLER LİGİ İÇİN YAPILANMA GEREK

Şampiyonlar Ligi, teknik ekip olarak ilk deneyiminiz olacak, neler düşünüyorsunuz?
Biraz gerçekleri görmek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplerle aramızdaki makas hem maddi anlamda hem oyuncu kalitesi olarak açılmış durumda. Buralarda başarı uzun vadeli planlarla, yapılanmalarla olur. Ülke olarak sabırsız olduğumuz için bu planlar gerçekleşmiyor


Sezonu iki kupayla tamamladınız. Şimdi sıradaki hedefiniz nedir?
Futbolcuyken oynadığınız kulüpte dönüp antrenör olarak başarı kazanmak ayrı bir zevk. Futbolda hedef bitmez. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Başarılara süreklilik kazandırmak istiyoruz. Çok çalışacağız, bütün kupalara adayız. Dün dündür, bitmiştir. Artık bugünün hedefine bakacağız.
Bu sezon birçok oyuncunun performansı öne çıktı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Larin sezon başı gitsin kalsın, yedekten kullanırız vs. diye konuşulan oyuncuydu ama sonra işler değişti. Larin'in bize performans vermesi sol açıkta oldu. Santrforda aynı etkiyi veremiyor, yüzü dönük daha iyi oynuyor. Bu sene bütün oyunculardan katkı aldık ve bu da bizi başarıya götürdü. Oynamayan oyuncudan esas katkıyı alırsanız şampiyonlukta büyük aday olursunuz. Oynayan oyuncunun zaten performansı bellidir, onların formsuzluğunda yerine oynattığınız oyuncu aynı katkıyı sağlamazsa tökezlersiniz.

HAKARET OLMADIĞI SÜRECE İTİRAZ SIKINTI OLMAZ

Takım içinde sezon başındaki beklentiyle, sezon sonu geldiği nokta değerlendirilirse, sizi en çok şaşırtan oyuncu kim oldu?
Açıkçası oyuncularımızı çok fazla ayırt etmek istemiyorum ama 'sezon başı düşündüğünüzle sezon sonu size performans verenlerden' derseniz, kesinlikle Larin derim. Sezon başı ne bizlerin ne başkasının beklemediği bir performans verdi.
Hakemlere itirazlarınız zaman zaman çok eleştirildi. Ne diyorsunuz?
Bu itirazların dozajını artırmadıktan sonra yanlış değil. Küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. 'Niye faul verdiniz? Bu sarı kart değil mi?' diyoruz. Hocanın el açmasında bir şey yok ki, o an verdiği vücut tepkisi... Hakaret veya küfür olmadığı sürece itiraz etmenin ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz.


'BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEK İHANET OLUR'
BEŞIKTAŞ ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, Fransız basınına konuştu. Bonservisine sahip olan Sporting'e geri dönmesinin küçük bir olasılık olduğunu söyleyen 24 yaşındaki sağ bek, "Beşiktaş'ta kalmaz veya başka bir kulübe gitmezsem Sporting'e dönerim. Türkiye'de büyük bir kulüpten diğerine transfer olmak bugünlerde normal hale geldi. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a ve taraftarına ihanet etmişim gibi hissederim" dedi.

KOCADAĞ: HOCAMIZLA HAFTAYA IŞI BAĞLARIZ
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yalçın'la sözleşme anlamında henüz görüşmediklerini belirten Kocadağ, şunları söyledi: "Kendisi tatilde. Haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız... Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Kafamızda belli rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi çok değerli… Ghezzal ve Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Onları tutabilmek için şartları zorlayacağız."

ERZURUMSPOR: DÜŞME OLMASIN
BU sezonu 18. sırada tamamlayan ve Süper Lig'e veda eden takımlardan olan BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Planlamalarını ve transfer çalışmalarını gelecek sezonu da düşünerek yaptıklarını belirten mavi-beyazlılar, 21 takımlı lig kararı sonrasında da ciddi bir gelir kaybına uğradıklarını ifade etti. Erzurumspor, her yıl 3 takımın düşürüldüğünü ve bu sezon 4 takımın düşmesi yönünde alınan kararın kendilerini olumsuz etkilediğini de gerekçe gösterdi.

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