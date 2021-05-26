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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:38

, Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak

DHA
Menemenspor, Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak

'de yeni sezon öncesi eski teknik patronu ile prensipte anlaşma sağlayan , yabancı futbolcuları ve ’i takımda tutmak için kolları sıvadı.

Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden diğer yabancı oyuncuları Domgjonas, Ba, Traore, Anaane, Kamara ve Sikiru ile yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde Laleci'nin bu iki ismi kesinlikle kaybetmek istemediği öğrenildi.

Menemenspor'un Ümit Karan döneminde devre arasında transfer ettiği golcü Simon Zenke'yi de yeni sezonda kadroda tutmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin bir hafta içinde Rasheed ve Mohamed'e olan alacaklarını yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı. Cenk Laleci ve ekibinin özellikle Balkan ülkelerinden geniş bir futbolcu listesi yaptığı da gelen haberler arasında...

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Menemenspor, Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak
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