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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:32

Murat Özbostan yazdı! ''de terör değil turnuvası'

MURAT ÖZBOSTAN
Murat Özbostan yazdı! 'Cudi'de terör değil tenis turnuvası'

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 'de düzenlenen turnuvasının açılışına katıldı. Yaklaşık 40 yıldır terör nedeniyle olumsuz haberlere konu olan Cudi'de halkın artık mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Özbostan, Cudi'deki tenis turnuvası ve şehre dair izlenimlerini kalema aldı.

Murat Özbostan'ın Cudi'de organize edilen tenis turnuvasına dair izlenimlerini yazdığı köşe yazısı şöyle...

"40 yıldır terör nedeniyle olumsuz haberlere konu olan Cudi'de artık tenis turnuvası düzenleniyor. Gençler raket sallarken halk mutlu, huzurlu ve umutlu...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bir grup gazeteci ile beraber bir günlük Şırnak, Cizre ve Muş seyahatim oldu. Özellikle Şırnak ve Cizre'yi merak ediyordum. Yıllardır akla gelen ilk şey terördü. Terör örgütünün 'kurtarılmış bölge' diyerek propaganda yaptığı yıllardan sonra şimdiki halini görünce bir vatandaş olarak mutlu oldum.

Devlet özellikle Şırnak ve Cizre'ye büyük ama çok büyük yatırımlar yapmış. Her iki yer de oldukça modern bir hale gelmiş. Muş da. Hatırlarsanız yıllarca haber bültenlerinde Cudi dağları, Cudi kırsalı ile ilgili haberler yapıldığında hep çatışmalardan bahsedilirdi. Korku ve panik vardı... Pazar günü bir zamanlar vatandaşın gelemediği yerlerde Cudi dağlarının nefis manzarasının altında Cudi tenis turnuvasının açılışına şahit olduk.

Gençler mutlu, umut doluydu. Yerel halk mutluydu. Devlet, tenis kortları, basketbol sahaları yapmış. Şırnak Üniversitesi kampüsünde raket sallayan gençler... Dev değişime bakın. Yaşayanlar anlatıyor: 'Buralara değil gelmek evden bile çıkamıyorduk. Şimdi herkes istediği yere gidiyor, geliyor. Yollar açık. Sadece sportif tesis değil. Hastanesinden, yurtlarına, yepyeni binalarına kadar her şey var.'

Ülkede bir zamanlar en çok dikkat çeken korkunun, paniğin hakim olduğu bu yerlerde şimdi bir tenis turnuvasının düzenlenmesi dünyaya da verilen bir mesajdır. Belki bir gün bu turnuva uluslararası olur. Sadece tenis değil atletizmden, basketboluna, havuzlarına kadar birçok turnuvaya ev sahipliği yapacak bir işleve sahip Cizre, Şırnak...

Kolay değil 40 yıldır terör nedeniyle olumsuz haberlere konu olan Cudi'de bir turnuva düzenlemek. Dünyaya bu mesajı vermek önemli. Ama görmek isteyene... Ben gittim gördüm. Allah için devletin hakkını kimse yemesin. Biliyorsunuz, Nuh'un gemisinin hikâyesinin kalbi… Tarihin derinliği bir de… Emeği geçenlere teşekkür etmeli içten... Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kahraman gazilerimize de minnet borçluyuz…"

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Murat Özbostan yazdı! 'Cudi'de terör değil tenis turnuvası'
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