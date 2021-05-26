Oğuz Çetin'in EURO 2020'de başarıya inancı tam

"İSVİÇRE'Yİ 3 TAKIM ARASINDA DAHA ZORLU GÖRÜYORUM"

Oğuz Çetin, "Oyuncularla konuştuğumuzda hedefleri, yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak Wembley Stadı. Bu hedefe ne kadar yakınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hedef bu olmalı. Çünkü kendini ispatlamış bir grup. Hem hocamız hem oyuncularımız son 2-3 yıla baktığımızda çok önemli maçlarda, büyük performans verdiler. Onları çok önemli maçlar bekliyor dolayısıyla büyük performans verecekleri maçlar kapıda. Bunu yapabilecek yüreğe, bilgi ve enerjiye sahipler. Hepsine başarılar diliyorum."

Çetin, gruptaki rakipleri değerlendirerek, "Hepsi birbirinden farklı takımlar bence zorluk derecesi vermek doğru olmayabilir. Ama vermek gerekirse İsviçre'yi üç takım arasında daha zorlu görüyorum." şeklinde konuştu.