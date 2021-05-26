Rıdvan Yılmaz: "Onlarla oynayacağım için çok heyecanlıyım"

Yarın Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın genç isimlerinden Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BURADA KALICI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

A Milli Takım'da kalıcı olmak adına elinden geleni yapacağını söyleyen genç sol bek, "O zamanlar daha küçüktüm. Futbolu spor olarak yapıyordum. O zamanlar buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Ama hayatım daha yeni başlıyor. Önemli olan buralara gelmek değil buralarda kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"ONLARLA BİRLİKTE OYNAYABİLECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

A Mili Takım'daki önemli isimlerle beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu da dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Sonuç olarak özgüven çok önemli. Ağabeylerimiz ve ben çok iyi hazırlandık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok iyi yerlerde forma terletiyor. Onlarla birlikte oynayabileceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.