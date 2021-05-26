Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan final maçına ilişkin detayları öğrenmek isteye futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Devler Ligi'ne ilişkin merak edilen detaylar şöyle;