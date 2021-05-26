Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak, tarih belli mi? Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürüyor. Bu yıl Portekiz'de Dragao Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? İşte Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi