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Giriş Tarihi: 26.5.2021

’ten çarpıcı sözler

Şenol Güneş’ten çarpıcı sözler
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, ekimizdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkiler yabancı takımları şampiyon yapıyor. Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi" dedi. Oyuncu tercihleriyle ilgili de "Serdar Dursun, Kenan'dan daha çok gol attı. Bu anlayışla milli takım oyuncusu alınmaz" ifadelerini kullandı.

BU ÇOCUKLAR GELECEĞİ YAZACAK
Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini de belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takım seviliyor, sahipleniliyor. Benim değil hepimizin takımı. Kaçınılmaz bir fırsat… Bu çocuklar geleceği yazacak."

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Şenol Güneş’ten çarpıcı sözler
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