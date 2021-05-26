Şenol Güneş’ten çarpıcı sözler

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, ekimizdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz şampiyonyapsın diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkileryabancı takımları şampiyon yapıyor. Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi" dedi. Oyuncu tercihleriyle ilgili de "Serdar Dursun, Kenan'dan dahaçok gol attı. Bu anlayışla milli takım oyuncusualınmaz" ifadelerini kullandı.
BU ÇOCUKLAR GELECEĞİ YAZACAK
Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini de belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takım seviliyor,sahipleniliyor. Benim değil hepimizintakımı. Kaçınılmaz bir fırsat… Bu çocuklargeleceği yazacak."