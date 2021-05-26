TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ OYUNCU ATİBA



- Atiba, 38 yaşında olmasına rağmen müthiş oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazen biz idmanları akşam düşünüyoruz, o sabah istiyor. 'Aileme gideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibe de alınabilir, her türlü bilgisinden yararlanılabilir.