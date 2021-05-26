Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa yolu bu maçta çiziliyor! Manchester United-Villarreal...
Giriş Tarihi: 26.5.2021 21:32 Son Güncelleme: 26.5.2021 21:58

Son dakika: ve 'ın Avrupa yolu bu maçta çiziliyor! -...

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa yolu bu maçta çiziliyor! Manchester United-Villarreal...

Son dakika haberi... UEFA 'nde bu akşam oynanacak olan ve final maçında, ikinci kupanın sahibi belli olacak. 'in şampiyonu ve sezonu 2. sırada tamamlayan 'ın gözü kritik maçta olacak. 'ın 'ne kaçıncı torbadan katılacağını belirleyecek olan mücadele, Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme maçı oynayacağını belirleyecek. İşte tüm ihtimaller...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, kazanan takım bu akşam belli oluyor. Manchester United ve Villarreal arasında oynanacak olan büyük mücadele, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Avrupa yolunu belirleyecek.

Bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ve sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor.

BEŞİKTAŞ'IN KADERİ MANU'YA BAĞLI

Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu 4. sırada tamamlamasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılan Beşiktaş, bir İngiliz kulübüne daha ihtiyaç duyuyor.

Şampiyonlar Ligi grupları için 4. torbadan katılacak olan Beşiktaş, Manchester United'ın finalde Villarreal'i elemesi halinde 3. torbadan grup kuralarına katılacak.

VİLLARREAL KAZANIRSA...

Avrupa Ligi finalini Villarreal'in kazanması halinde ise Beşiktaş direkt olarak 4. torbaya düşmeyecek. Kura çekiminden önce gerçekleştirilecek eleme maçlarını beklemek zorunda kalacak. Eleme maçlarında alınacak sonuçlara göre, siyah-beyazlı ekibin 4. torbada yer alma ihtimali ortaya çıkacak.

GALATASARAY DA MANU'YU BEKLİYOR

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için ön eleme maçları oynayacak. Bu nedenle sezonu oldukça erken başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Manchester United - Villarreal maçına göre yeni sezon planlamasını yapacak.

3 ÖN ELEME OYNAMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürmesi halinde sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için iki ön eleme oynayacak.

Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi durumunda sarı-kırmızılı temsilcimiz üç ön eleme ile karşı karşıya kalacak.

Türk taraftarları da yakından ilgilendiren Manchester United-Villarreal finali, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen izlenebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şok ayrılık! Bu hafta Survivor'dan kim elendi? 25 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son Dakika Haberi! İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Son Dakika Haberler: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan olumsuz etkilenecekler…
Son dakika... Nefes kredisi detayları belli oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte detaylar...
Ay tutulması ne zaman ve Türkiye’den görülecek mi? Bu yılın Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur?
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa yolu bu maçta çiziliyor! Manchester United-Villarreal...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA