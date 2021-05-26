Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa yolu bu maçta çiziliyor! Manchester United-Villarreal...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, kazanan takım bu akşam belli oluyor. Manchester United ve Villarreal arasında oynanacak olan büyük mücadele, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Avrupa yolunu belirleyecek.
Bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ve sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor.
BEŞİKTAŞ'IN KADERİ MANU'YA BAĞLI
Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu 4. sırada tamamlamasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılan Beşiktaş, bir İngiliz kulübüne daha ihtiyaç duyuyor.
Şampiyonlar Ligi grupları için 4. torbadan katılacak olan Beşiktaş, Manchester United'ın finalde Villarreal'i elemesi halinde 3. torbadan grup kuralarına katılacak.
VİLLARREAL KAZANIRSA...
Avrupa Ligi finalini Villarreal'in kazanması halinde ise Beşiktaş direkt olarak 4. torbaya düşmeyecek. Kura çekiminden önce gerçekleştirilecek eleme maçlarını beklemek zorunda kalacak. Eleme maçlarında alınacak sonuçlara göre, siyah-beyazlı ekibin 4. torbada yer alma ihtimali ortaya çıkacak.
GALATASARAY DA MANU'YU BEKLİYOR
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için ön eleme maçları oynayacak. Bu nedenle sezonu oldukça erken başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Manchester United - Villarreal maçına göre yeni sezon planlamasını yapacak.
3 ÖN ELEME OYNAMA İHTİMALİ BULUNUYOR
Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürmesi halinde sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için iki ön eleme oynayacak.
Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi durumunda sarı-kırmızılı temsilcimiz üç ön eleme ile karşı karşıya kalacak.
Türk taraftarları da yakından ilgilendiren Manchester United-Villarreal finali, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen izlenebilecek.