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Giriş Tarihi: 26.5.2021 07:03 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:08

: 'da ve 'nin bileti kesildi! Bonservis bile istenmiyor

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'nin bileti kesildi! Bonservis bile istenmiyor

haberi... ile imzaladığı anlaşmayı revize eden , yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni seçilecek başkan ve yönetimin - ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk (114 milyon TL) maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır.

Bankalar Birliği le imzaladığı anlaşmayı revize eden Galatasaray, yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda. Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufun yolu ise birer yıl sözleşmeleri kalan Falcao-Feghouli ikilisinden geçiyor.

Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü Galatasaray'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK
Yeni seçilecek başkan ve yönetimin Falcao-Feghouli ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. Fatih Terim'le Trabzonspor maçının devre arasında tartışan Feghouli şampiyonluğa ortak olunan son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı.

Falcao ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk (114 milyon TL) maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır.

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Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'nin bileti kesildi! Bonservis bile istenmiyor
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