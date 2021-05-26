Son dakika: Kadıköy serisini bitiren Onyekuru için Fenerbahçe devrede! Fatih Terim ve kritik tarih...

Fatih Terim'in prensi Henry Onyekuru bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Tam 3 kez Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, bu kez tercih edilmedi. Gelecek sezon için daha genç ve diri bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe de Onyekuru için temaslara başladı.
DEVRE ARASINDA DA ADI GEÇMİŞTİ!
Henry Onyekuru'nun devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılmıştı fakat Nijeryalı oyuncu tercihini Fatih Terim'den yana kullanmıştı. Onyekuru bu sezon da Monaco'nun planları arasında yer almıyor.
SON TARİH 14 HAZİRAN!
Galatasaray, 14 Haziran tarihine kadar Onyekuru'nun bonservisini alma hakkına sahip. Eğer Galatasaray 4.5 milyon Euro bonservis bedeli öderse Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilecek fakat seçim süreci ve hoca belirsizliği nedeniyle bonservisin alınması beklenmiyor.
Galatasaray'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.
Galatasaray'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon Euro'ya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE ONYEKURU İÇİN BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIR!
Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.
14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.
Kaynak: Takvim
VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK Mİ?
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Vedat Muriqi ile ilgili son durumu şu şekilde açıkladı...
'Fenerbahçe Muriç'i çok istiyor. Bence Muriç de Fenerbahçe'yi çok istiyor. Muriç'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil.'
'Çünkü bir oyuncuyu alıp geri verdiğinizde oyuncunun değerini düşürmüş olursunuz. Lazio bunu yapmaz. O yüzden kiralama konusunda Fenerbahçe iyi bir seçenek değil Lazio için. Onlar da öyle düşünüyor zaten.'
'Diğer bölgeler için yoğun bir transfer olmayacak. Geçen yıl ki gibi olmaz. Stoper, sağ bek, sol bek, orta alana bir yerli oyuncu olabilir. Kanat oyuncusu çok net aranıyor. Ve santrfor. Belki 2 tane forvet. Takviye yapılacak takıma bu net. Fakat çok belirsizlik var Fenerbahçe'de. Teknik direktör ve başkan net değil. Ama her zaman bir A Planı var.'
'Ozan Tufan satılmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sözleşmesinde 20 milyon Euro maddesi var. Bunu birisi öder alır orası ayrı. Pazarlık yapalım 10 milyon Euro falan. Bu söz konusu olamaz. 20 milyon Euro veren çıkmazsa Ozan Tufan 1 yıl daha Fenerbahçe'de…'
GALATASARAY'DA AYRILIKLAR PEŞİ SIRA!
Yeni seçilecek başkan ve yönetimin Falcao-Feghouli ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. Fatih Terim'le Trabzonspor maçının devre arasında tartışan Feghouli şampiyonluğa ortak olunan son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı.
Falcao ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk (114 milyon TL) maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır.