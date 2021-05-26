Son dakika: Kadıköy serisini bitiren Onyekuru için Fenerbahçe devrede! Fatih Terim ve kritik tarih...

'Diğer bölgeler için yoğun bir transfer olmayacak. Geçen yıl ki gibi olmaz. Stoper, sağ bek, sol bek, orta alana bir yerli oyuncu olabilir. Kanat oyuncusu çok net aranıyor. Ve santrfor. Belki 2 tane forvet. Takviye yapılacak takıma bu net. Fakat çok belirsizlik var Fenerbahçe'de. Teknik direktör ve başkan net değil. Ama her zaman bir A Planı var.'