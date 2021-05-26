Son dakika: Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor! Altınordu-Altay finalinde ilk düdük çaldı...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bu akşam İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başladı. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanıyor.
CANLI | ALTINORDU 0-0 ALTAY
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İLK 11'LER
Altay: Cihan, Mehmet Erdem, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Scuk, Kappel, Poko, Ziya, Regattin.
Altınordu: Erhan, Rahmi Salih, Kahraman, Yusuf Yalçın, Sinan, Oğulcan, Furkan, Recep, Ahmet İlhan, Metehan, Hüsamettin.
MARCO PAİXAO YEDEKLERDE
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son 3 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao'yu yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda ön libero Thiam, Mustafa Denizli döneminde ilk kez forma giydi. Altay'da sağ bek Tolga'nın yerine Cebrail, sol kanat Erhan'ın yerine ise Ziya ilk 11'de şans buldu.
ADANA DEMİRSPOR VE GİRESUNSPOR SÜPER LİG VİZESİ ALMIŞTI
Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.
Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
ALTINORDU'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.
ALTINORDU'DA ENİS DESTAN FIRTINASI!
Samsunspor maçında da sonradan oyuna girdikten sonra muhteşem bir gole imza atan Enis Destan, şimdiden Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. Daha önce Cengiz Ünder, Berke Özer, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Çağlar Söyüncü gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Altınordu; Burak İnce, Enis Destan ve Metehan Mimaroğlu gibi futbolculardan da kar elde etmeyi planlıyor.
39 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÖZTÜRK GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR
Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, 39 yaşında olmasına rağmen performansıyla adeta gençlere taş çıkarıyor. Altay ile şampiyonluk yaşamak isteyen İbrahim Öztürk'ün bu maç sonrasında futbolu bırakması bekleniyor. Altay'da düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan İbrahim Öztürk, takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR TAKIMI OLACAK
Altınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.
HÜSAMETTİN SÜRPRİZİ
Altay altyapısından yetişen Altınordu'nun forveti Hüsamettin Yener, eski kulübüne karşı final mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında 11'de oynattığı sol bek Ufuk'u yedeğe çekerken Hüsamettin'i görevlendirdi. Takımın en skorer ismi olan genç forvet Enis Destan yine yedek soyundu.
MUSTAFA DENİZLİ 4'TE 4'LE SAHAYA ÇIKTI
Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4'te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.