Son dakika: Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor! Altınordu-Altay finalinde ilk düdük çaldı...

39 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÖZTÜRK GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, 39 yaşında olmasına rağmen performansıyla adeta gençlere taş çıkarıyor. Altay ile şampiyonluk yaşamak isteyen İbrahim Öztürk'ün bu maç sonrasında futbolu bırakması bekleniyor. Altay'da düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan İbrahim Öztürk, takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR TAKIMI OLACAK



Altınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.



HÜSAMETTİN SÜRPRİZİ



Altay altyapısından yetişen Altınordu'nun forveti Hüsamettin Yener, eski kulübüne karşı final mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında 11'de oynattığı sol bek Ufuk'u yedeğe çekerken Hüsamettin'i görevlendirdi. Takımın en skorer ismi olan genç forvet Enis Destan yine yedek soyundu.



MUSTAFA DENİZLİ 4'TE 4'LE SAHAYA ÇIKTI



Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4'te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.