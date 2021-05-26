Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Son dakika... İtalya'dan gelen iddia spor medyası tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. 2013-14 sezonuna şampiyon apoletiyle giriş yapan Fatih Terim, o dönemki Galatasaray Başkanı olan Ünay Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevden alınmıştı. Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında 'eleman' tartışması alevlenmiş ve Terim, idmanda görevden alındığını öğrenmişti...

Son dakika... İtalya'dan gelen iddia spor medyası tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. 2013-14 sezonuna şampiyon apoletiyle giriş yapan Fatih Terim, o dönemki Galatasaray Başkanı olan Ünay Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevden alınmıştı. Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında 'eleman' tartışması alevlenmiş ve Terim, idmanda görevden alındığını öğrenmişti...