Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Son dakika... İtalya'dan gelen iddia spor medyası tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. 2013-14 sezonuna şampiyon apoletiyle giriş yapan Fatih Terim, o dönemki Galatasaray Başkanı olan Ünay Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevden alınmıştı. Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında 'eleman' tartışması alevlenmiş ve Terim, idmanda görevden alındığını öğrenmişti...
Son dakika haberi... Tam 10 sezon sonra İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de çok ilginç bir süreç yaşanıyor. Milan'ın 2010/2011'deki şampiyonluğunun ardından Juventus, tam 9 sezon peş peşe şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Antonio Conte'nin muhteşem performansına Lukaku ve Martinez gibi isimler de karşılık verince Inter şampiyonluğa ulaştı. İtalyan medyasının iddiası ise ortalığı karıştırdı.
Seneler önce Fatih Terim ve Ünal Aysal arasında yaşanan sürecin bir benzeri İtalya'da kendini gösterdi! Son dakika bilgisine göre Inter'ı şampiyonluğa taşıyan Conte, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda görevinden ayrılacak... İşte son dakika haberinin detayları!
La Gazetta Della Sport'un haberine göre Antonio Conte ile Inter yönetimi arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Inter'ın Çinli sahipleri Conte ile tartıştı.
Inter'ın 2010 yılından sonraki ilk şampiyonluğu olan bu başarıda en büyük payın Conte'de olduğu ifade ediliyor. Çinli patronlar transfer bütçesinin düşmesini istedi.
Conte'nin bu karara tepki gösterdiği çıkan tartışma sonrası Conte'nin görevden ayrılacağı ifade edildi. İddialara göre Conte ile Inter arasında tazminat pazarlığı sürüyor.
O SORULARA KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ!
'Bu anın tadını çıkaralım, Inter için en iyi yolu seçmek için başkan ve yönetmenlerle birlikte konuşma zamanı olacak.'
ROTA ALLEGRİ'YE DÖNEBİLİR!
Conte'nin ayrılmasından sonra eski Juventus teknik direktörü Massimo Allegri'nin Inter'in yeni teknik direktörü olabileceği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SARRİ...
Erol Bulut'un ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile de adı anılan Maurizio Sarri de Inter için aday durumunda.
Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic de Conte'nin ardından Inter'in teknik direktörlüğü için bir diğer aday konumunda.
Eğer Conte görevden ayrılırsa İtalyan teknik adamla arasındaki bağ kuvvetli olan Lukaku'nun da başka takıma transfer olması sürpriz olmaz.
ÜNAL AYSAL - TERİM KAVGASINI HATIRLATTI!
Conte ile Çinli patronlar arasında yaşanan tartışma 2013-2014 sezonunda Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında yaşanan krizi hatırlattı.
O dönem Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Ünay Aysal, Terim'i görevden almıştı.
Ünal Aysal, Fatih Terim'i görevden aldıktan sonra Roberto Mancini'yi göreve getirmiş ve Galatasaray sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.