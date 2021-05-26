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Giriş Tarihi: 26.5.2021 14:23 Son Güncelleme: 26.5.2021 14:25

: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

... İtalya'dan gelen iddia spor medyası tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. 2013-14 sezonuna şampiyon apoletiyle giriş yapan , o dönemki Galatasaray Başkanı olan Ünay Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevden alınmıştı. Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında 'eleman' tartışması alevlenmiş ve Terim, idmanda görevden alındığını öğrenmişti...

... İtalya'dan gelen iddia spor medyası tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. 2013-14 sezonuna şampiyon apoletiyle giriş yapan , o dönemki Galatasaray Başkanı olan Ünay Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevden alınmıştı. Fatih Terim ile Ünal Aysal arasında 'eleman' tartışması alevlenmiş ve Terim, idmanda görevden alındığını öğrenmişti...

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

haberi... Tam 10 sezon sonra İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de çok ilginç bir süreç yaşanıyor. Milan'ın 2010/2011'deki şampiyonluğunun ardından Juventus, tam 9 sezon peş peşe şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 'nin muhteşem performansına Lukaku ve Martinez gibi isimler de karşılık verince Inter şampiyonluğa ulaştı. İtalyan medyasının iddiası ise ortalığı karıştırdı.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Seneler önce ve Ünal Aysal arasında yaşanan sürecin bir benzeri İtalya'da kendini gösterdi! bilgisine göre Inter'ı şampiyonluğa taşıyan Conte, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda görevinden ayrılacak... İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

La Gazetta Della Sport'un haberine göre ile Inter yönetimi arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Inter'ın Çinli sahipleri Conte ile tartıştı.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Inter'ın 2010 yılından sonraki ilk şampiyonluğu olan bu başarıda en büyük payın Conte'de olduğu ifade ediliyor. Çinli patronlar transfer bütçesinin düşmesini istedi.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Conte'nin bu karara tepki gösterdiği çıkan tartışma sonrası Conte'nin görevden ayrılacağı ifade edildi. İddialara göre Conte ile Inter arasında tazminat pazarlığı sürüyor.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

O SORULARA KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ!

'Bu anın tadını çıkaralım, Inter için en iyi yolu seçmek için başkan ve yönetmenlerle birlikte konuşma zamanı olacak.'

ROTA ALLEGRİ'YE DÖNEBİLİR!

Conte'nin ayrılmasından sonra eski Juventus teknik direktörü Massimo Allegri'nin Inter'in yeni teknik direktörü olabileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SARRİ...

Erol Bulut'un ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile de adı anılan Maurizio Sarri de Inter için aday durumunda.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic de Conte'nin ardından Inter'in teknik direktörlüğü için bir diğer aday konumunda.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Eğer Conte görevden ayrılırsa İtalyan teknik adamla arasındaki bağ kuvvetli olan Lukaku'nun da başka takıma transfer olması sürpriz olmaz.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

ÜNAL AYSAL - TERİM KAVGASINI HATIRLATTI!
Conte ile Çinli patronlar arasında yaşanan tartışma 2013-2014 sezonunda ile Ünal Aysal arasında yaşanan krizi hatırlattı.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

O dönem yönetimindeki Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Ünay Aysal, Terim'i görevden almıştı.

Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...

Ünal Aysal, 'i görevden aldıktan sonra Roberto Mancini'yi göreve getirmiş ve Galatasaray sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

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Son dakika: Yıllar sonra yeniden Ünal Aysal ve Fatih Terim olayı! Şampiyon yaptı gönderiliyor...
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