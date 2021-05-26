Süper Lig'e son bilet: Altay 18 sene sonra ilk peşinde! Altınordu da tarihe geçmek istiyor...

Bu sezonun sürprizlerinden birine imza atan Altınordu, play-off finalinde de başarı sağlayıp Süper Lig'e yükselmek istiyor. Mustafa Denizli yönetiminde büyük bir ivme yakalayan Altay ise finalde son virajı geçerek 2002-2003 sezonundan sonra Süper Lig'de mücadele etmek istiyor. Sonuç ne olursa olsun Göztepe'nin ardından bir İzmir ekibi daha Süper Lig'de olacak.

MUSTAFA DENİZLİ İLE 4'TE 4!

Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Altay'a bir borcu olduğunu ifade eden Denizli, önce Ümraniye deplasmanına konuk oldu. Oradan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Altay daha sorna oynadığı üç maçı da kazandı ve play-off finali oynamaya hak kazandı.