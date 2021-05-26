Süper Lig'e son bilet: Altay 18 sene sonra ilk peşinde! Altınordu da tarihe geçmek istiyor...

Bu sezonun sürprizlerinden birine imza atan Altınordu, play-off finalinde de başarı sağlayıp Süper Lig'e yükselmek istiyor. Mustafa Denizli yönetiminde büyük bir ivme yakalayan Altay ise finalde son virajı geçerek 2002-2003 sezonundan sonra Süper Lig'de mücadele etmek istiyor. Sonuç ne olursa olsun Göztepe'nin ardından bir İzmir ekibi daha Süper Lig'de olacak.
MUSTAFA DENİZLİ İLE 4'TE 4!
Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Altay'a bir borcu olduğunu ifade eden Denizli, önce Ümraniye deplasmanına konuk oldu. Oradan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Altay daha sorna oynadığı üç maçı da kazandı ve play-off finali oynamaya hak kazandı.
39 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÖZTÜRK GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR
Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, 39 yaşında olmasına rağmen performansıyla adeta gençlere taş çıkarıyor. Altay ile şampiyonluk yaşamak isteyen İbrahim Öztürk'ün bu maç sonrasında futbolu bırakması bekleniyor. Altay'da düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan İbrahim Öztürk, takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
ALTINORDU'DA ENİS DESTAN FIRTINASI!
Samsunspor maçında da sonradan oyuna girdikten sonra muhteşem bir gole imza atan Enis Destan, şimdiden Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. Daha önce Cengiz Ünder, Berke Özer, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Çağlar Söyüncü gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Altınordu; Burak İnce, Enis Destan ve Metehan Mimaroğlu gibi futbolculardan da kar elde etmeyi planlıyor.
METEHAN MİMARAOĞLU DAMGA VURDU
Altay'ın Samsunspor ile oynadığı play-off yarı final karşılaşmalarında attığı gol ve oynadığı oyunla dikkat çeken Metehan Mimaroğlu için de Süper Lig ekipleri yönetimin kapısını çalacak.
9 senedir Altınordu'nun başında yer alan Hüseyin Eroğlu, play-off finalinden mutlu ayrılıp takımını ilk kez Süper Lig'e taşımak istiyor.
ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Altay ile Altınordu arasında oynanacak play-off final karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek.