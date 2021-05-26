Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.
LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.