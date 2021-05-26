Usta yazar Trabzonspor'un yeni transferleri Peres ve Gervinho'yu değerlendirdi! 'Trabzonspor'a Josef lazım'

ALİ GÜLTİKEN: ABDULLAH AVCI İSTEDİKLERİNİ ALIRSA BU TAKIMI UÇURUR

Abdullah Avcı, geldiği andan itibaren ciddi bir değişim yaptı. Bu gelişim büyük takım felsefesine de uygundu. Abdullah Avcı, geçen sezon takımın başına geçtikten sonra Trabzonspor'a ivme kazandırdı. Yeni sezonda ne yapar?

Abdullah Avcı, planı olan ve geliştirici bir futbol adamı. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren ciddi bir değişim yarattı. Bu gelişim büyük takım felsefesine de uygun bir değişimdi. Öncelikle işin savunma tarafını geliştirerek sağladığı zeminin üzerine iyi bir oyun gücü ekledi.