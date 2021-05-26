Villarreal Manchester United maçını kim kazandı? 2021 Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçını hangi takım aldı?

UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü bugün oynanan Villarreal - Manchester United maçının ardından belli olacak. Süper Lig'de sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Beşiktaş ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım şeklini belirlemesi açısından oldukça önemli olan mücadelede kazanan takımın hangisi olduğu merak konusu olarak Villarreal Manchester United maçını kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalar yoğun olarak gerçekleşiyor.
Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçı kazananı ve diğer tüm detaylar şöyle;
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya La Liga temsilcisi Villareal ile İngiltere Premier Lig efsanelerinden Manchester United arasında zorlu kupa mücadelesi yaşandı. Karşılaşmada ilk gol 29. Dakikada Villarrealli futbolcu Gerard Moreno'dan gelirken, ManU 55. Dakikada Edinson Cavanni ile bu gole karşılık verdi. Mücadelenin normal süresi beraberlikle sonlanırken, uzatma süresinde de gol gelmeyince karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları şu şekilde gerçekleşti;
Gerard Moreno 1 – 1 Juan Mata
Dani Raba 2 – 2 Alex Telles
Paco Alcacer 3 – 3 Bruno Fernandes
Albereto Moreno Perez 4 – 4 Marcus Rashford
Daniel Parejo 5 – 5 Edinson Cavani
Moi Gomez 6 – 6 Fred
Raul Albiol 7 – 7 Daniel James
Francis Coquelin 8 – 8 Luke Shaw
Mario Gaspar Perez 9 - 9 Axel Tuanzebe
Pau Torres 10 - 10 Victor Lindelöf
11. seri penaltı atışlarında Villarrealli futbolcu Geronimo Rulli 11. golü kaydederken, Manchester United oyuncusu David Gea, penaltıyı kaçırdı. Bu sonuçla Penaltı atışlarını 11-10 skorla noktalayan Villareal UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olarak, kupanın sahibi oldu.