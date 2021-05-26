Villarreal Manchester United maçını kim kazandı? 2021 Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçını hangi takım aldı?

UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü bugün oynanan Villarreal - Manchester United maçının ardından belli olacak. Süper Lig'de sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Beşiktaş ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım şeklini belirlemesi açısından oldukça önemli olan mücadelede kazanan takımın hangisi olduğu merak konusu olarak Villarreal Manchester United maçını kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalar yoğun olarak gerçekleşiyor.

VİLLARREAL MANCHESTER UNİTED MAÇINI KİM KAZANDI?

Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçı kazananı ve diğer tüm detaylar şöyle;