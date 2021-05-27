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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Atiba’dan sağ bek önerisi

Atiba’dan sağ bek önerisi

’ın Kanadalı yıldızı, sağ bekte görev yapan vatandaşı Laryea için kulüple görüştüğünü açıkladı

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da siyah-beyazlılarla aldığı çifte kupayı anlattı. 38 yaşındaki orta saha, ayrıca siyah-beyazlı kulübe bir transfer önerisinde bulunduğunu da açıkladı: "Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richie Laryea'nın potansiyeli var. Kendine güveni, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim."
ABD ligi MLS ekiplerinden Toronto'da oynayan Laryea, bu sezon takımının 6 maçının tamamında forma giydi. 1 de gol attı.

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Atiba’dan sağ bek önerisi
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