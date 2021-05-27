Atiba’dan sağ bek önerisi

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı, sağ bekte görev yapan vatandaşı Laryea için kulüple görüştüğünü açıkladı
Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da siyah-beyazlılarla aldığı çifte kupayı anlattı. 38 yaşındaki orta saha, ayrıca siyah-beyazlı kulübe bir transfer önerisinde bulunduğunu da açıkladı: "Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richie Laryea'nın potansiyeli var. Kendinegüveni, iyi bir ayağı var, defansif olarakgüçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak.Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondanbahsettim, onu transfer etmelerini söyledim."
ABD ligi MLS ekiplerinden Toronto'da oynayan Laryea, bu sezon takımının 6 maçının tamamında forma giydi. 1 de gol attı.