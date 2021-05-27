Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler

Başarılarından dolayı milli futbolcuları, tebrik eden Kasapoğlu, "Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden milli futbolcularımızı tekrar tebrik ederim. Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler. Mustafa Kapı kardeşimizi de unutmamak lazım. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle ve sportmenliği ile onların yolunda yürüyecek gençler var. Oyuncularımızın aldığı bu başarı, EURO 2020 öncesinde herkese güzel bir moral ve motivasyon oldu. #BizimÇocuklar 'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de iyi dilekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.