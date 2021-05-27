Burak Elmas Galatasaray'da 'çatı adaya' karşı!

Kadın futbol takımının kurulacağını açıklayan Burak Elmas, "Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımımızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da Avrupa çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Başkan adayı Elmas ayrıca, erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını ifade etti.





"BİRLEŞMEDEN İKTİDAR PAYLAŞMAYI ANLAYANLARLA AYNI DÜŞÜNMÜYORUM"



Bazı başkanların seçimde birlikte hareket etmesi yönünde sarı-kırmızılı camiadan gelen taleplerle ilgili konuşan Burak Elmas, "Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken, Galatasaray'ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik. Klasik seçim alışkanlıkları ile seçilmiş başkan ve yönetimlerin, Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek çıktık. 90'ın üzerinde ekibimiz var. Giderek büyümeye de devam ediyor. Birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle beraber Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe, Galatasaray'ın gurur duyacağı, değerlerin en üst seviye yaşandığı bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımızla tamamız. En iyi yönetim kurulunu, en iyi kurulları kurmak için biz zaten tüm hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.



Galatasaray demokrasisin çok önemli olduğunu ifade eden Elmas, "Herkesin aday olma hakkına saygı duymak lazım. Galatasaraylı'nın da adaylar arasında yapacağı seçime saygı duymak lazım. Galatasaray'ın sandığa yansıyacak iradesine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onların en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.