Büyük Altay’ın 18 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi

Türk futbolunun İzmirli iki takımı İstanbul'daki Play-Off mücadelesinde gösterdikleri başarılı performans ile tüm İzmir'i ekrana kilitledi. Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, son dakikada bulduğu golle Altınordu'yu yendi.

Siyah beyazlı ekip Süper Lig'e çıkmayı başaran üçüncü ve son takım oldu. Kazananın İzmir olduğunu belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Altay'ın kendilerine büyük gurur yaşattığını vurgulayarak, son ana kadar önemli bir mücadele veren Altınordu'nun da örnek mücadelesi için kutlanmayı hak ettiğini dile getirdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli'nin takımının, Göztepe ile beraber İzmir'i Süper Lig'de temsil etmeyi hak eden ikinci takım olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, bundan sonraki maçlarda kalplerin Altay için de atacağını vurguladı.

Spora yapılan altyapı ve desteğin sonuç verdiğini de hatırlatan Yelkenbiçer, kentlerin sanayinin yanında kültürel aktiviteler ve spor etkinlikleri ile de cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade ederek, "Kentimiz son günlerde spor aktivitelerindeki başarılarıyla sıkça gündeme gelmeye başladı. Lig atlayan Altay ve Bucaspor 1928 hepimiz için gurur kaynağı oldu. Spor, başarma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı, sosyalleştirici, fiziği ve zihni bir arada koordine eden çok önemli faaliyetler bütünüdür. Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar için son derece önemlidir. Sporun genç neslin gelişimine katkısı kadar kentsel ölçekte yarattığı fayda da tartışılmazdır. Spor ekonomisi ve yönetiminin geniş kapsamı, bu alanda etkin ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesini ayrıca küresel ekonomi kapsamında etkin bir rol alması gerektiğini de göstermektedir. İzmir'imiz bu faaliyetler bütünü ile başarısını kanıtlamıştır. İzmir, sosyo ekonomik yapısı, kültürel bakış açısı, Türkiye'nin batıya açılan kapısı olmasının yanısıra artık sportif faaliyetler açısından da bir kültür merkezi olacaktır" dedi.