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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve İzmir derbisine sahne olan TFF 1. Lig play-off finalini siyah-beyazlılar, Paixao’nun attığı golle kazandı. Adana Demir ve Giresun’un ardından Süper Lig’e yükselen son takım oldu

Süper Lig'e son biletin verileceği maça hem Mustafa Denizli hem Hüseyin Eroğlu temkinli başladı. Altay'da Paixao, Altınordu'da ise Enis Destan yedekler arasında başladı maça... İlk 45 dakikada Altınordu, Ahmet İlhan ile etkili oldu. Denizli devre arasında Paixao hamlesi yaptı. Tecrübeli forvet, iki kritik pozisyona girdi. Biri direkten döndü, diğeri bitime 1 dakika kala gol oldu. Büyük golcü, Büyük Altay'a Süper Lig'i getirdi. Altınordu, ikinci yarının ortalarında yaptığı Enis Destan hamlesiyle oyunu değiştiremedi. Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıdaki oyunu ve kaçırdıklarını 2. yarıda çok aradı. Altay 18 yıl sonra Süper Lig'e merhaba dedi.



ÖMRÜME ÖMÜR KATTI
Altay'ın başındaki 6. maçını da kazanan ve Süper Lig biletini alan teknik direktör Mustafa Denizli, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şampiyonluk ömrüme ömür kattı. Çok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Duygularımı tarif edemem, konuşamam. Acı tatlı bütün gençliğimi bu kulübe vermişim. Önünde 'Büyük' ismi olan belki de tek kulüp Altay. Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım, öyle de döndüm" dedi.

4 SERUM, 3 İĞNE!
Mustafa Denizli, çok ağır bir soğuk algınlığı geçirdiğini söyleyip, "Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım" dedi.

DENİZLİ'NİN KARİYERİ
8 şampiyonluk
596 maç
307 galibiyet
161 yenilgi
1.76 maç başı puan

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3 KULÜBE TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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