Efsane geri döndü

Süper Lig'e son biletin verileceği maça hem Mustafa Denizli hem Hüseyin Eroğlu temkinli başladı.İlk 45 dakikada Altınordu, Ahmet İlhan ile etkili oldu. Denizli devre arasında Paixao hamlesi yaptı. Tecrübeli forvet, iki kritik pozisyona girdi.Büyük golcü, Büyük Altay'a Süper Lig'i getirdi. Altınordu, ikinci yarının ortalarında yaptığı Enis Destan hamlesiyle oyunu değiştiremedi.Altay 18 yıl sonra Süper Lig'e merhaba dedi.Altay'ın başındaki 6. maçını da kazanan ve Süper Lig biletini alan teknik direktör Mustafa Denizli, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şampiyonluk ömrüme ömür kattı. Çok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Duygularımı tarif edemem, konuşamam. Acı tatlı bütün gençliğimi bu kulübe vermişim. Önünde 'Büyük' ismi olan belki de tek kulüp Altay. Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım, öyle de döndüm" dedi.Mustafa Denizli, çok ağır bir soğuk algınlığı geçirdiğini söyleyip, "Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım" dedi.şampiyonlukmaçgalibiyetyenilgimaç başı puanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."