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Giriş Tarihi: 27.5.2021 12:07

Gaziantep, Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

AA
Gaziantep, Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , yeni sezon için çalışmalara başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, iç transferde ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur kadroda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Senagalli savunmacı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy ile bir araya geldi.

Görüşmede, Papy 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep, Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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