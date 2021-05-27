Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Dervişoğlu milli takım kariyerine golle başladı!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 20:47 Son Güncelleme: 27.5.2021 21:09

milli takım kariyerine golle başladı!

Halil Dervişoğlu milli takım kariyerine golle başladı!

öncesinde hazırlık maçlarına başlayan A Milli Futbol Takımımız, ilk provasını Azerbaycan karşısında yapıyor. , kardeş ülkeyle yapılan mücadelede forma şansı bulamayan isimlere ilk 11'de yer verdi. , ve , ilk kez formasını giydi. 2-1 devam eden mücadelede milli takımın ilk golünü ilk kez milli formayı sırtına geçiren Halil Dervişoğlu kaydetti.

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçına Azerbaycan karşısında çıktı. Alanya'da oynanan ilk provaya çoğunluğu forma bulamayan oyunculardan oluşan bir 11'le çıkan milli takım, karşılaşmanın ilk yarısını Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 üstün kapattı.

A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

ALTAY, RIDVAN VE HALİL DERVİŞOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı. Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

TRİBÜNDE 400 DAVETLİ KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı. UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
Son dakika haberi: 6 ay ödemesiz 12 taksitle kredi fırsatı
Son dakika: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e veryansın! '130 milyon Euro kaybımız var...'
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan dikkat çeken altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...
Son dakika | Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor
Son dakika: Fenerbahçe Shaqiri için Liverpool'un kapısını çaldı! Taraftar mest olacak... (Sabah Özel)
ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Dervişoğlu milli takım kariyerine golle başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA