Halil Dervişoğlu milli takım kariyerine golle başladı!

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçına Azerbaycan karşısında çıktı. Alanya'da oynanan ilk provaya çoğunluğu forma bulamayan oyunculardan oluşan bir 11'le çıkan milli takım, karşılaşmanın ilk yarısını Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 üstün kapattı.

A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

ALTAY, RIDVAN VE HALİL DERVİŞOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı. Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

TRİBÜNDE 400 DAVETLİ KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı. UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.