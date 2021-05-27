Sağ kanada İsviçre çakısı: Xherdan Shaqiri

Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu... Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.Bu hamleye İngilizler halenya davermiş değil. F.Bahçe cephesi ise Liverpool'un kabul etmesi halinde Shaqiri ile anlaşmanın zor olmadığını düşünüyor.yıldır Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Belözoğlu dün yöneticilerle birlikte U19 takımının Hatayspor ile oynadığı maçı yerinden izledi.