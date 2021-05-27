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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Sağ kanada çakısı:

VOLKAN DEMİR
Sağ kanada İsviçre çakısı: Xherdan Shaqiri

İsviçreli oyuncu için Kanarya zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. İngilizler en az 7 milyon Euro’luk bir satış peşinde koşarken, ’ye de henüz geri dönüş yapmış değil

Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri... Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil...

'SHAQİRİ İLE ANLAŞMAK KOLAY'
Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Ancak Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil. F.Bahçe cephesi ise Liverpool'un kabul etmesi halinde Shaqiri ile anlaşmanın zor olmadığını düşünüyor.
yıldır Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.

EMRE BELÖZOĞLU U-19 MAÇINDA
Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Belözoğlu dün yöneticilerle birlikte U19 takımının Hatayspor ile oynadığı maçı yerinden izledi.

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Sağ kanada İsviçre çakısı: Xherdan Shaqiri
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