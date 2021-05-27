Son dakika: Şampiyon Beşiktaş transferde atağa geçti! Alexander Sörloth ve Carlos Bacca bombası...

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin de devam etmek istediği tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Çebi ve ekibi, Vida'dan 3.4 milyon Euro olan yıllık ücretini düşürmesini talep etti. 32 yaşındaki oyuncunun cevabı ise '2 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele' oldu. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı da çok buldu ve biraz daha indirim istedi.

VIDA BU SEZON NE YAPTI?

-39 MAÇ

-39 İLK 11

-6 GOL

-6 SARI KART

-0 KIRMIZI KART

-3494 DK