Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:46 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:46

finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 UEFA nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Futbol dünyasının kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan ’nde dev final için geri sayım sürüyor. İki İngiliz takımı olan ile arasında oynanacak olan dev finalle ilgili detayları merak edenler ne zaman, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen , hangi kanalda? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan final maçına ilişkin detayları öğrenmek isteye futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Devler Ligi'ne ilişkin merak edilen detaylar şöyle;



UEFA Şampiyonlar Ligi finali ilk olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacaktı. Ancak daha sonra yapılan değişiklikle Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da oynanmasına karar verildi. Dev final bu yıl 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.


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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
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