Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan final maçına ilişkin detayları öğrenmek isteye futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
UEFA Devler Ligi'ne ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ilk olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacaktı. Ancak daha sonra yapılan değişiklikle Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da oynanmasına karar verildi. Dev final bu yıl 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.
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