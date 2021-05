Savaşa hazır gelin

Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi.Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada "Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım." dedi. İki oyuncunun da ülkelerine gidip tatil yapacaklarını belirten Ağaoğlu, "Dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor.ifadelerini kullandı.Seyirci hasılatının olmadığı, naklen yayın gelirlerinin çok düştüğü sıkıntılı bir finansal süreçten geçildiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Bu arada ne bulursak satıyoruz. Meyve, sebze! Ama sezon açıldığında forma satıyoruz. Normal sezonlarda bu kalibredeki oyuncularımıza olduğu gibi Gervinho ve Peres'e de 5'er bin forma yazdım. Bizim Türkçe'de bir söz vardır;" Siz ister baba deyin, ister üvey baba... Dolayısıyla babalarını üzmesinler. Fiyatı sonra görüşürüz" diye konuştu.Gervinho, fazla konuşmayı seven biri olmadığını dile getirdi. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, "Ben saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım bir proje. Ben, eşim ve ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Takıma yardımcı olacağım, takımın da bana yardımcı olacağını biliyorum" dedi. Sonra da çubuklu formayı sırtına geçiren Fildişi Sahilli futbolcu, Trabzonspor armasına eliyle kalp yaparak poz verdi.Trabzonspor ailesinin parçası olduğu için büyük gurur duyduğunu belirten Peres, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saha içinde de dışında da bu takımın savaşçısı olacağım. Bu yıl çok zorlu geçecek. Savaşarak, mücadele ederek bu ailenin geçmişini de düşündüğümüzde büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."Trabzon, 2 yıl sözleşme yapılan Gervinho'ya sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret, her sezon için de 650 bin Euro imza parası ödeyecek. 3 yıllık kontrat yapılan Peres ise senelik 1.2 milyon Euro ve her sezon için 500 bin Euro imza parası alacak.