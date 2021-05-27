Savaşa hazır gelin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşme imzaladıkları Gervinho ve Peres’e ilk talimatı verdi: "İki oyuncumuz da ülkelerine gidip tatillerini yapacak. Ama döndükleri zaman onları çok büyük bir savaş bekliyor. Türkiye Ligi diğerlerine benzemez. Kendilerinden savaşa hazır gelmelerini istiyorum."
Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Futbolcuların eşlerinin de yer aldığıtörende Peres 3, Gervinho ise 2 yıllık sözleşmeyeimza attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada "Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Bizonları terlettik, onlar bizi terletti.Netice itibariyle artıkbordo-mavili formayı giyecekler" dedi. İki oyuncunun da ülkelerine gidip tatil yapacaklarını belirten Ağaoğlu, "Dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Süper Lig,diğer liglere benzemez. Mücadele katsayısıson derece yüksek. Dolayısıyla kendilerindensavaşa hazır gelmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.
BABANIZI ÜZMEYİN!
Seyirci hasılatının olmadığı, naklen yayın gelirlerinin çok düştüğü sıkıntılı bir finansal süreçten geçildiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Bu arada ne bulursak satıyoruz. Meyve, sebze! Ama sezon açıldığında forma satıyoruz. Normal sezonlarda bu kalibredeki oyuncularımıza olduğu gibi Gervinho ve Peres'e de 5'er bin forma yazdım. Bizim Türkçe'de bir söz vardır; 'Ağanın sözünün üzerine sözolmaz" Siz ister baba deyin, ister üvey baba... Dolayısıyla babalarını üzmesinler. Fiyatı sonra görüşürüz" diye konuştu.
BEN SAHADA KONUŞURUM
Gervinho, fazla konuşmayı seven biri olmadığını dile getirdi. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, "Ben saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım bir proje. Ben, eşim ve ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Takıma yardımcı olacağım, takımın da bana yardımcı olacağını biliyorum" dedi. Sonra da çubuklu formayı sırtına geçiren Fildişi Sahilli futbolcu, Trabzonspor armasına eliyle kalp yaparak poz verdi.
BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ
Trabzonspor ailesinin parçası olduğu için büyük gurur duyduğunu belirten Peres, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saha içinde de dışında da bu takımın savaşçısı olacağım. Bu yıl çok zorlu geçecek. Savaşarak, mücadele ederek bu ailenin geçmişini de düşündüğümüzde büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."
YILLIK ÜCRETLERİ TOPLAM 3 MİLYON 850 BİN EURO
Trabzon, 2 yıl sözleşme yapılan Gervinho'ya sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret, her sezon için de 650 bin Euro imza parası ödeyecek. 3 yıllık kontrat yapılan Peres ise senelik 1.2 milyon Euro ve her sezon için 500 bin Euro imza parası alacak.