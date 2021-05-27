Son dakika: Galatasaray transfer için harekete geçiyor! Nijeryalı yıldız Ahmed Musa iddiası...

OYUNCUNUN BONSVERİSİ ELİNDE

Tecrübeli oyuncu için daha önce de resmi teklif yapılmış fakat ücretinin yüksek olması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Ahmed Musa'nın artık bonservisi elinde ve transfer görüşmelerinin daha kolay geçmesi bekleniyor.