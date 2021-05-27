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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:24 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:55

: transfer için harekete geçiyor! Nijeryalı yıldız iddiası...

Son dakika: Galatasaray transfer için harekete geçiyor! Nijeryalı yıldız Ahmed Musa iddiası...

Şampiyonluğu averaj ile kaçıran 'da yeni sezon ve için kadrosunun güçlendirmek istiyor. Kiralık oyuncuların takımdan ayrılmasından sonra yeni bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer için kollar sıvadı. ve 'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı Nijeryalı yıldız transfer listesine alındı ve oyuncunun menajeriyle görüşüldü ve resmi teklif yapıldığı iddia edildi. İşte Galatasaray haberleri...

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vererek kolları sıvadı. Haziran ayında yapılacak seçim gündemi nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek olan yeni yönetimin adayları Fatih Terim ile çalışmak istediklerini belirtmişlerdi. Fatih Terim'in transfer listesi merak ediliyor.

KİRALIK OYUNCULARIN YERİNE KİMLER GELECEK?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Galatasaray, takımını güçlendirmek adına transfer çalışmalarında hızlı yol almak istiyor. Zorlu rakiplerin beklediği Galatasaray'da kiralık oyuncuların takımdan ayrılması sonrası yerine kimlerin geleceği merak ediliyor.

AHMED MUSA'YA RESMİ TEKLİF İDDİASI

Galatasaray, daha önce de transfer listesine aldığı Ahmed Musa için yeniden harekete geçti. Takvim'in haberine göre, Galatasaray, oyuncunun menajeriyle görüşüldü ve resmi teklif yapıldı.

Ülkesi Nijerya takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Ahmed Musa haziranın sonunda serbest kalacak. Yönetimin 28 yaşındaki Ahmed Musa'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

OYUNCUNUN BONSVERİSİ ELİNDE

Tecrübeli oyuncu için daha önce de resmi teklif yapılmış fakat ücretinin yüksek olması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Ahmed Musa'nın artık bonservisi elinde ve transfer görüşmelerinin daha kolay geçmesi bekleniyor.

BABEL VE ONYEKURU TAKIMDAN AYRILABİLİR

Galatasaray, Babel veya Onyekuru'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Ahmed Musa'yı B planı olarak düşünüyor. Galatasaray yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, Babel'i de satmayı planladığı iddia ediliyor.

AVRUPA LİGİ'NDEN GALATASARAY ÜZÜCÜ HABER

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, Manchester United'ın kazanması durumunda 3. ön eleme turundan turnuvaya başlayıp 2 tur oynayacaktı. Ancak Villareal'in galip gelmesi sonrasında sarı-kırmızılılar, ikinci turdan organizasyona katılıp 3 tur geçmek zorunda.

MUHTEMEL RAKİPLER KESİNLEŞTİ

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Aslan'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar İskoçya'dan Celtic, Hollanda ekibi PSV ya da Çekya temsilcisi Sparta Prag.

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Son dakika: Galatasaray transfer için harekete geçiyor! Nijeryalı yıldız Ahmed Musa iddiası...
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