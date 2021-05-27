Son dakika: Galatasaray transfer için harekete geçiyor! Nijeryalı yıldız Ahmed Musa iddiası...

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vererek kolları sıvadı. Haziran ayında yapılacak seçim gündemi nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek olan yeni yönetimin adayları Fatih Terim ile çalışmak istediklerini belirtmişlerdi. Fatih Terim'in transfer listesi merak ediliyor.
KİRALIK OYUNCULARIN YERİNE KİMLER GELECEK?
Bu sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Galatasaray, takımını güçlendirmek adına transfer çalışmalarında hızlı yol almak istiyor. Zorlu rakiplerin beklediği Galatasaray'da kiralık oyuncuların takımdan ayrılması sonrası yerine kimlerin geleceği merak ediliyor.
AHMED MUSA'YA RESMİ TEKLİF İDDİASI
Galatasaray, daha önce de transfer listesine aldığı Ahmed Musa için yeniden harekete geçti. Takvim'in haberine göre, Galatasaray, oyuncunun menajeriyle görüşüldü ve resmi teklif yapıldı.
Ülkesi Nijerya takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Ahmed Musa haziranın sonunda serbest kalacak. Yönetimin 28 yaşındaki Ahmed Musa'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.
OYUNCUNUN BONSVERİSİ ELİNDE
Tecrübeli oyuncu için daha önce de resmi teklif yapılmış fakat ücretinin yüksek olması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Ahmed Musa'nın artık bonservisi elinde ve transfer görüşmelerinin daha kolay geçmesi bekleniyor.
BABEL VE ONYEKURU TAKIMDAN AYRILABİLİR
Galatasaray, Babel veya Onyekuru'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Ahmed Musa'yı B planı olarak düşünüyor. Galatasaray yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, Babel'i de satmayı planladığı iddia ediliyor.
AVRUPA LİGİ'NDEN GALATASARAY ÜZÜCÜ HABER
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, Manchester United'ın kazanması durumunda 3. ön eleme turundan turnuvaya başlayıp 2 tur oynayacaktı. Ancak Villareal'in galip gelmesi sonrasında sarı-kırmızılılar, ikinci turdan organizasyona katılıp 3 tur geçmek zorunda.
MUHTEMEL RAKİPLER KESİNLEŞTİ
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Aslan'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar İskoçya'dan Celtic, Hollanda ekibi PSV ya da Çekya temsilcisi Sparta Prag.