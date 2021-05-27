Son dakika... A Milli Takım EURO 2020 öncesi sahne alıyor! Rakip Azerbaycan

Son dakika... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran'da oynanacak Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak. Galler, İtalya ve İsviçre ile zorlu bir grupta yer alan A Milli Takımımız, organizasyon öncesinde hazırlık maçlarıyla eksiklerini görecek. İlk müsabaka ise bu akşam Azerbaycan ile olacak. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, Azerbaycan'dan sonra Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu akşam daha önce fazla şans vermediği isimleri oynatması bekleniyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER...
TÜRKİYE: ALTAY, MERT, KAAN, MAHMUT, UMUT MERAŞ, TAYLAN, OZAN, EFECAN, ABDÜLKADİR, CENGİZ, HALİL DERVİŞOĞLU.
AZERBAYCAN: BALAYEV, MEDVEDEV, HÜSEYNOV, MAMMADOV, KRİVOTSYUK, CAMALOV, MAHMUDOV, BAYRAMOV, SADIKOV, ALASKAROV, SEYDAYEV.
MİLLİ TAKIM 589 MAÇ OYNADI!
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile bu akşam yapacağı özel maçla tarihinde 590. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 273'ü özel 589 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 257'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 785 gol attı, kalesinde 842 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 589 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 589 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
2021 YILINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ
A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KARNESİ...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE 21. ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.