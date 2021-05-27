Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Fatih Terim sözleri! "Galatasaraylılar da biliyordur..."

Çebi, "Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım. Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı." diye konuştu.