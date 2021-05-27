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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:40 Son Güncelleme: 27.5.2021 19:52

Son dakika: 'den sözleri! "Galatasaraylılar da biliyordur..."

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Fatih Terim sözleri! Galatasaraylılar da biliyordur...

Son dakika haberi... 'in 2020-2021 sezonunu 84 puanla şampiyon tamamlayan , 16. lig şampiyonluğunu elde etmişti. Beşiktaş başkanı , A Spor'da özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların 16. lig şampiyonluğuna, transferlere ve ile yaşanan polemiğe değinen Çebi, art niyetli bir açıklama yapmadığını söyledi.

Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 16. lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için hazırlıklara başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt olarak katılacak olan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, gündemdeki birçok konuyu A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda değerlendirdi.

"GALATASARAYLILAR DA BİLİYORDUR"

Sezon devam ederken Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde "Fatih Terim tabi ki alkışlayacak" söylemiyle gündeme gelen Ahmet Nur Çebi, bu açıklamalarının arka planını anlattı.

Çebi, "Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım. Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı." diye konuştu.

"GEÇ OLDU AMA TEMİZ OLDU"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"Çok önceden Sergen hocamıza kapımızı açmamız gerekirdi. Geç oldu ama temiz oldu. Kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve Rosier bizim için değerli oyuncular."

"LJAJİC, ERSİN, RIDVAN VE LARİN..."

"Ljajic, Ersin, Rıdvan ve Larin için teklif aldık. Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Plan ve projelerimde yıldız futbolcu transfer etmek yok. Bana göre mühim olan futbolcuyu oynatıp "İşte yıldız bu" dedirtebilmek."

"Her şeyi yapacağız. Bizim bir planımız var. Sözleşmeler, transferler. Planları uygulamaya başladık bile. Hepsini 1-2 hafta sonra gündeme alacağız çünkü TFF, bu seneki limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ben?"

"MÜHİM OLAN KULÜPLERDİR"

"Caner de gitti, Gökhan da gitti, bize hizmet ettikleri dönemler oldu, minnettarız. Bugün yoklar, yerine başkaları oynadı. Mühim olan kulüplerimizdir, futbolcular gelecekler ve gidecekler."

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı. Onun aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur."

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