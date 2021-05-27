Son dakika: Atiba Beşiktaş'sa sağ bek önerdi! Larin'den sonra Richmond Laryea...

Kara-Kartal'a bir sağ bek öneren Atiba, "Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richie Laryea'nın potansiyeli var. Kendine güveni, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim" ifadelerini kullandı.