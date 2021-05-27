Son dakika: Atiba Beşiktaş'sa sağ bek önerdi! Larin'den sonra Richmond Laryea...

Son dakika... Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek sezonu çifte kupayla kapattı. Siyah-beyazlıların tarihi sezonunda Atiba, müthiş bir performans ortaya koydu. 4 gol 11 asistle ön plana çıkan Kanadalı, kulübü için saha dışında da çalışıyor.
Daha önce Kanadalı Larin'in alınmasında aracı olan Atiba, bu kez takıma sağ bek önerdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da siyah-beyazlılarla aldığı çifte kupayı anlattı. 38 yaşındaki orta saha, ayrıca siyah-beyazlı kulübe bir transfer önerisinde bulunduğunu da açıkladı.
Kara-Kartal'a bir sağ bek öneren Atiba, "Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richie Laryea'nın potansiyeli var. Kendine güveni, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim" ifadelerini kullandı.
Amerika'da MLS ekiplerinden Toronto'da oynayan Laryea, bu sezon takımının 6 maçının tamamında forma giydi ve 1 de gol attı.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2019 yılının mart ayında serbest transfer olarak Toronto'ya imza attı.