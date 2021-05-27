Son dakika: Galatasaray uğraşıp alamamıştı Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte Liverpool'a ilk teklif...

KÖTÜ HABER GELDİ

Dış basında da konuşulan bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli golcüden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Chelsea ile sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayacak olan Fransız golcü için sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyordu.