Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray uğraşıp alamamıştı Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte Liverpool'a ilk teklif...
Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:29 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:53

: uğraşıp alamamıştı Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte 'a ilk teklif...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Galatasaray uğraşıp alamamıştı Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte Liverpool'a ilk teklif...

Fenerbahçe'den haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler yeni sezonun kadrosunu kurmak için harete geçti. Bir dönem 'ın da uzun süre transferi için uğraştığı fakat sonuç alamadığı için ilk adım geldi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon için bazı takviyelerle takımın şampiyonluğa yürüyeceğini inandığını ifade etmişti. İşte Fenerbahçe'nin Shaqiri için 'a teklifi...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona da Emre Belözoğlu yönetiminde girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Arnavut asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için girişimler başladı. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, transfer teklifiyle ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Fenerbahçe, Shaqiri için Liverpool'a teklifini sundu.

SON DAKİKA: G. SARAY UĞRAŞTI ALAMADI FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI!

Shaqiri'nin Basel'de oynadığı dönemde Ünal Aysal yönetimi transfer için uzun süre uğraşmış fakat sonuç alamamıştı. Xherdan Shaqiri Bayern Münih ve daha sonra Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan İsviçreli yıldızın kulübüyle iki senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri...

Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil...

'SHAQİRİ İLE ANLAŞMAK KOLAY'

Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.

Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.

Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Belözoğlu dün yöneticilerle birlikte U19 takımının Hatayspor ile oynadığı maçı yerinden izledi.

Geçtiğimiz sezon 20 oyuncunun üzerinde transfer yaparak şampiyonluğu tek hedef belirleyen Fenerbahçe, sezona Erol Bulut ile başlayıp, Emre Belözoğlu ile bitirmişti. Geride kalan sezonda da şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, büyük bir hüsran yaşamıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Dış basında da konuşulan bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli golcüden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Chelsea ile sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayacak olan Fransız golcü için sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyordu.

34 yaşındaki Giroud, Fenerbahçe ve Ligue 1 ekiplerinden Lens'in tekliflerini reddetti. Yıldız golcü, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR

İtalya Serie A'da sezonu Inter'in ardında 2. sırada tamamlayan ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alan Milan, Devler Ligi'nde mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmanın peşinde.

Zlatan Ibrahimovic'in ilerleyen yaşı sebebiyle santrfor için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Milano ekibi, Giroud'la ilgileniyor. Golcü oyuncunun da Milan'ın teklifine sıcak baktığı söylenirken, yeni sezonda Milan forması giyeceği söylendi.

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Son dakika: Galatasaray uğraşıp alamamıştı Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte Liverpool'a ilk teklif...
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