Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti! Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak... (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:52 Son Güncelleme: 27.5.2021 15:00

: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti! için tüm şartlar zorlanacak... (Sabah Spor Özel)

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti! Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak... Sabah Spor Özel

... Son yılların en başarılı golcüleri arasında yer alan bu kez Süper Lig'e çok yakın! Geçtiğimiz transfer dönemlerinde hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile adı anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Diego Costa bu kez Türkiye'de forma giymeye çok yakın. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından transferi için çaba harcanan fakat sonuç alınmayan Diego Costa bu kez Süper Lig'e çok yakın. Brezilya asıllı İspanyol golcüyle ilk temas kuruldu! Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, Diego Costa için gözünü kararttı...

SON DAKİKA: DİEGO COSTA BU KEZ SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN!

Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, çok ses getirecek bir transferle tüm kulüplere "Yeniden ayağa kalktık" mesajı verecek. Turuncu-lacivertlilerin bomba planı hazır...

Kulüp dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı.

Başakşehir, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak.

Diego Costa şu anda serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinde atacağı yeni adımın kararını vermedi.

Başakşehir, Diego Costa için en ciddi adaylardan biri...

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti! Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak... (Sabah Spor Özel)
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