Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti! Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak... (Sabah Spor Özel)

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından transferi için çaba harcanan fakat sonuç alınmayan Diego Costa bu kez Süper Lig'e çok yakın. Brezilya asıllı İspanyol golcüyle ilk temas kuruldu! Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, Diego Costa için gözünü kararttı...