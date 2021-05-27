Son dakika... Geleceği merak ediliyordu! İşte Aboubakar'ın Beşiktaş'a cevabı

Son dakika... Süper Lig'de mutlu sona ulaşan ve önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadro planlaması doğrultusunda transferde yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerin başında Aboubakar geliyor. Yaz transfer döneminde 1 yıllık anlaşma yapılan ve haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu yıldızla henüz anlaşma sağlanamadı.