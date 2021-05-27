Son dakika... Geleceği merak ediliyordu! İşte Aboubakar'ın Beşiktaş'a cevabı

Son dakika... Süper Lig'de mutlu sona ulaşan ve önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadro planlaması doğrultusunda transferde yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerin başında Aboubakar geliyor. Yaz transfer döneminde 1 yıllık anlaşma yapılan ve haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu yıldızla henüz anlaşma sağlanamadı.
Gösterdiği performansla şampiyonlukta kilit rol oynayan Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro maaş alıyordu. 29 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlıların zamlı yeni kontrat teklifini yeterli bulmadı.
Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi bitiyor mu? Zam isteğine yönetim olumsuz yanıt verdi...
A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki görüşmede tarafların anlaşma sağlayamadığını ifade etti. Dikme, Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ciddi oranda zam talep ettiğini belirtti.
Aboubakar'ın bu talebine de Beşiktaş'tan olumsuz yanıt geldi. Taraflar arasında bir görüşme daha yapılabilir.
Beşiktaş'ın bir diğer gündemi de genç kaleci Ersin Destanoğlu.
Fransız ekibi Nice, Ersin'in peşinde. Nice'in 20 yaşındaki kaleci için 7 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Ersin'in satılması durumunda kaleye takviye yapılması söz konusu olacak.
Öte yandan gelecek sezon Lens ve Douglas takımda olmayacak. Sergen Yalçın, Boyd için kararını kampta verecek.