Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'
Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:45 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:53

: yine 'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

! Galatasaray Başkanı 'den 'e veryansın! Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 'Fatih Terim ile devam etmeyeceğim.' diyen Cengiz, yakın çevresine dert yandı! Fatih Terim'i eleştirerek '130 milyon Euro kaybımız var.' ifadesini kullanan Mustafa Cengiz'in bu sözleri çok tartışılacak gibi gözüküyor.

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Seçim süreci yaşanırken Ortaköy'de sürpriz bir zirve gerçekleşti. Camianın güçlü isimleri Ünay Aysal, İnan Kıraç, İzzettin Doğan, Adnan Öztürk gibi isimler Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu ile görüştü. Seçime kısa süre kala sürpriz bir birleşme yaşanabilir. Öte yandan 'den 'e veryansınlar devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, 'in kulüp içinde 'den dert yandığını ifade etti. İşte Mustafa Cengiz'in o serzenişleri...

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Galatasaray Başkanı , kulüp içinde 'den dert yandı. "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Hepsi kariyerli oyuncular" diyen Cengiz, "Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya mal oldu!" serzenişinde bulundu.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör 'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı , "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey !" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, "İthamlara vereceğim cevaplara olan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an yapabileceğim tek şey var, acil şifalar dilemek'' demekle yetindi.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

GALATASARAY 19 GÜN TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALACAK

İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi. 31 Mayıs'ta 'in sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray seçime kadar 19 gün hocasız kalacak.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Terim konusunda geri adım atmayacak Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu!'' dediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

GEDSON'UN KADERİ JORGE'NİN ELLERİNDE

Galatasaray, geçen sezon devre arasında 6 aylık kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak istiyor.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Record'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcunun geleceği Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ellerinde. Eğer sezon öncesi performansı yeterli görülürse takımda alternatif olarak kalacak, aksi durumda tekrar kiralık olarak gönderilecek.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

ORTAKÖY'DE DEV ZİRVE!

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala sıcak saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Sürpriz zirvede seçim ve G.Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için tam 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmazken, toplantıdan erken ayrıldı. Hamamcıoğlu ise "Ben her türlü birleşmeye hazırım" ifadesini kullandı. Diğer adaylar Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir ise toplantıya davet edilmedi.

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

AĞIR İSİMLERDEN 2 KRİTİK ÇAĞRI!

Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu:

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'

1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.

2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.

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