Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Abdullah Avcı'yla ilgili tazminat kararı!

Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,