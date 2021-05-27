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Giriş Tarihi: 27.5.2021 22:03 Son Güncelleme: 27.5.2021 22:31

Son dakika: Transferin gözde ismi acıyla yerde kaldı! Milli takımda şoka uğratan sakatlık…

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Transferin gözde ismi acıyla yerde kaldı! Milli takımda şoka uğratan sakatlık…

Son dakika haberi… öncesinde ilk provasını kardeş ülke Azerbaycan’a karşı veren A Milli Takımımız, karşılaşmadan ve ’ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. 11 Haziran’da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk hazırlık maçında süre alamayan isimlere yer veren , maç içerisinde de birçok değişiklik yaptı. Karşılaşmaya damga vuran an ise bu sezon transferin gözde isminin yaşadığı sakatlık oldu. İkinci yarı oynanırken sedyeyle kenara alınan deneyimli oyuncu, acı içerisinde yerde kalmıştı.

A Milli Takım'ın zorlu EURO 2020 serüveni öncesinde ilk hazırlık maçı Azerbaycan'a karşı oynandı. Alanya'da kamp yapan milli takım, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, millilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Azerbaycan karşısında birçok genç oyuncuya yer veren Şenol Güneş, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Altay Bayındır ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç isimlere milli formayı ilk kez emanet etti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI!

A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu, ilk maçında gol sevinci yaşadı. Milli takımın geri dönüşüne imza atan genç oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

ACIYLA YERDE KALDI!

Karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazanan A Milli Takım, EUR0 2020 öncesindeki ilk sınavını başarıyla geçti.

Maçın ikinci yarısı oynanırken 84'üncü dakikada sol kenarda Azerbaycanlı oyuncuyla girdiği ikili mücadele yerde kalan Halil Akbunar'ın acısı ekranlara yansıdı. Rakibinin bileğine basmasıyla büyük bir acı yaşayan Halil, bir süre saha içerisinde yerde kaldı.

Bu sezon özellikle Galatasaray olmak üzere birçok takımdan teklif aldığı söylenen deneyimli oyuncu, sedyeyle saha kenarına alındı. Bağırışları duyulan Halil Akbunar'ın sağlık durumu hakkında henüz net bilgi verilmedi.

ŞENOL GÜNEŞ: "BAĞLARDA BİR ŞEY OLUP OLMADIĞINA BAKACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Halil Akbunar'ın sakatlığı hakkında maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Halil'in sakatlığı darbeye bağlı, bağlarda bir şey olup olmadığına bakacağız. Yarın bakmak lazım, sıcağı sıcağına söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

ALTAY BAYINDIR DA SAKATLIK YAŞADI

Halil Akbunar'ın öncesinde yine A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren bir diğer isim olan Altay Bayındır, sakatlık geçirdi. 73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Şenol Güneş, Halil Akbunar'ın sakatlığına nazaran, Altay'ın sakatlığının ciddi olmadığını da belirtti.

İKİNCİ PROVA PAZARTESİ

A Milli Takımımız ikinci hazırlık maçında pazartesi günü Gine ile karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

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Son dakika: Transferin gözde ismi acıyla yerde kaldı! Milli takımda şoka uğratan sakatlık…
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