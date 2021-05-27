Son dakika: Transferin gözde ismi acıyla yerde kaldı! Milli takımda şoka uğratan sakatlık…

ALTAY BAYINDIR DA SAKATLIK YAŞADI

Halil Akbunar'ın öncesinde yine A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren bir diğer isim olan Altay Bayındır, sakatlık geçirdi. 73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Şenol Güneş, Halil Akbunar'ın sakatlığına nazaran, Altay'ın sakatlığının ciddi olmadığını da belirtti.