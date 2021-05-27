UEFA, deplasman golü avantajını kaldırıyor

Avrupa futbolun patronu UEFA, uzun yıllardır maçlardaki skor eşitliğini bozmak için kullandığı deplasman golü kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. UEFA yetkililerinin yarınki toplantıda bu konuyu görüşeceği ve oylama sonucunda önümüzdeki sezondan itibaren deplasmanda atılacak golün avantaj hükmünün tamamen kalkabileceği öğrenildi. Bilindiği gibi kurala göre çift maçlı eliminasyon sisteminde iki maçın skoru eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçme şansını elde ediyordu.