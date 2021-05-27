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Giriş Tarihi: 27.5.2021

, deplasman golü avantajını kaldırıyor

UEFA, deplasman golü avantajını kaldırıyor
Avrupa futbolun patronu UEFA, uzun yıllardır maçlardaki skor eşitliğini bozmak için kullandığı deplasman golü kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. UEFA yetkililerinin yarınki toplantıda bu konuyu görüşeceği ve oylama sonucunda önümüzdeki sezondan itibaren deplasmanda atılacak golün avantaj hükmünün tamamen kalkabileceği öğrenildi. Bilindiği gibi kurala göre çift maçlı eliminasyon sisteminde iki maçın skoru eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçme şansını elde ediyordu. Çift maçlı eleme maçlarında 56 yıldan beri kullanılan kuralın değişmesi için özellikle İngiliz ekiplerinin ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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UEFA, deplasman golü avantajını kaldırıyor
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