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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:42

için sürpriz teknik direktör adayı! 'da başarı hikayesi yazan ...

DHA
Werder Bremen için sürpriz teknik direktör adayı! Altınordu'da başarı hikayesi yazan Hüseyin Eroğlu...

Süper Lig biletini son anda Altay'a kaptıran 'da teknik direktör 'nun adı Alman takımlarından ile anılıyor. 9 sezondur Altınordu'nun başında yer alan Eroğlu, kendine has tarzı ve başarısıyla adından söz ettirdi. Werder Bremen, bu sezon BUndesliga'dan düştü.

Bu sezon TFF 1. Lig'de müthiş bir başarı yakalayarak play-off finaline yükselen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun adı Alman ekibi Werder Bremen ile anılıyor. Hüseyin Eroğlu, çok uzun süredir Altınordu'nun başında yer alıyor. Başarılı teknik adam bu sezon son maçta Altay karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Süper Lig biletini rakibine kaptırdı.

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı.

Takımı 3'üncü Lig'den TFF 1'inci Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.

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Werder Bremen için sürpriz teknik direktör adayı! Altınordu'da başarı hikayesi yazan Hüseyin Eroğlu...
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