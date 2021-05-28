10 gün içinde sorunları çözeriz

alatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Burak Elmas, basın mensuplarıyla bir araya geldi.yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır.Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık.sonra Galatasaray en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmeli. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşünceleri anlayarak 10 gün içinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır.kadın futbol takımını kuracağız.Erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptık.KEMERBURGAZ Metin Oktay Spor Kompleksi projesinin tamamlandığını kaydeden Burak Elmas, "85 bin metrekarede kurulan kampüs, G.Saray'ın tüm sportif faaliyetlerini bir araya getirerecek ve Türkiye'nin en modern spor merkezi olacak. Florya'nın ruhunu Kemerburgaz'da yaşatacağız" ifadesini kullandı.SABAHdün yazdığı Galatasaray'da gerçekleşen derin toplantının perde arkası aralandı. Eski başkan Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otelde gerçekleşen ve 4 saat süren zirveye Ünal Aysal, İnan Kıraç, İzzettin Doğan, İrfan Aktar, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Doğan Hasol ve Refik Arkan katıldı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da toplantıya dahil oldu.Metin Öztürk'ten sonra Eşref Hamamcıoğlu da dün listesini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Yiğit Şardan, Abdurrahim Albayrak'ı da içeren listesiyle adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için 3 ön eleme oynaması kesinleşti. Sarı-kırmızılılar ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz'da çıkacak. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed, bu kritik maçı ve rövanşını kaçıracak. 23 yaşındaki forvet, 22-28 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek ve Galatasaray'ın ön elemesinde forma giyemeyecek.yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda.12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor.Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Luyindama, Marcao, Ozornwafor, Yedlin, Taylan, Emre Kılınç, Kerem, Oğulcan, Feghouli, Babel, Falcao, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne.Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk.Gedson, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi, Etebo, Arda Turan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener Özbayraklı.