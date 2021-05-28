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Giriş Tarihi: 28.5.2021

10 gün içinde sorunları çözeriz

MEHMET ÖZCAN
10 gün içinde sorunları çözeriz

Birleşme taleplerine sıcak bakmayan G.Saray başkan adayı Burak Elmas, seçilmeleri halinde tüm projelerinin hazır olduğunu kaydetti

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Burak Elmas, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Diğer adaylarla birleşme konusuna sıcak bakmadığını söyleyen Elmas şunları anlattı:
ÇIKTIĞIMIZ yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum.
EKIBIMIZLE Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımız tamam.
BUNDAN sonra Galatasaray en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmeli. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşünceleri anlayarak 10 gün içinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır.
GALATASARAY kadın futbol takımını kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptık.

FLORYA'NIN RUHU KEMERBURGAZ'DA YAŞAYACAK
KEMERBURGAZ Metin Oktay Spor Kompleksi projesinin tamamlandığını kaydeden Burak Elmas, "85 bin metrekarede kurulan kampüs, G.Saray'ın tüm sportif faaliyetlerini bir araya getirerecek ve Türkiye'nin en modern spor merkezi olacak. Florya'nın ruhunu Kemerburgaz'da yaşatacağız" ifadesini kullandı.

HÜSRANLA SONUÇLANDI!
SABAH Spor'un dün yazdığı Galatasaray'da gerçekleşen derin toplantının perde arkası aralandı. Eski başkan Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otelde gerçekleşen ve 4 saat süren zirveye Ünal Aysal, İnan Kıraç, İzzettin Doğan, İrfan Aktar, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Doğan Hasol ve Refik Arkan katıldı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da toplantıya dahil oldu. Çok adaylı seçime giden Galatasaray'da tarafların birleşme ihtimali masaya yatırılırken, çatı aday konusu da gündeme getirildi ancak mutabakat sağlanamadı. Metin Öztürk'ten sonra Eşref Hamamcıoğlu da dün listesini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Yiğit Şardan, Abdurrahim Albayrak'ı da içeren listesiyle adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

EYVAH! MOSTAFA MOHAMED YOK
UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için 3 ön eleme oynaması kesinleşti. Sarı-kırmızılılar ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz'da çıkacak. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed, bu kritik maçı ve rövanşını kaçıracak. 23 yaşındaki forvet, 22-28 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek ve Galatasaray'ın ön elemesinde forma giyemeyecek.

UEFA KADROSU PANİĞİ
19 HAZIRAN'DA yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası öncesi transfer süreci daha kritik hale gelirken, listeyi kimlerin oluşturacağı henüz bilinmiyor. 12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor. Şu an mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor: Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Luyindama, Marcao, Ozornwafor, Yedlin, Taylan, Emre Kılınç, Kerem, Oğulcan, Feghouli, Babel, Falcao, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne. Yeni transferler: Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk. Sözleşmesi bitenler: Gedson, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi, Etebo, Arda Turan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener Özbayraklı.

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