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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Başakşehir’de

VOLKAN DEMİR
Başakşehir’de Diego Costa

İspanyol golcünün menajeriyle pazarlık yapan turuncu-lacivertli yönetim, tüm şartları zorluyor

Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, en son Atletico Madrid'de oynayan dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve şartları hakkında bilgi alındı. Başkan Göksel Gümüşdağ, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
İyi golcüdür ama 'arıza'dır
Avrupa'da 'arıza santrfor' denildiğinde akla ilk gelen iki isim, Diego Costa ve Balotelli'dir. İkisi de 2 yıldır Türk takımlarına yazılıyor, pazarlanıyor. Sergen Yalçın, Balotelli'yi istemedi. Costa şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid'den sezon ortasında ayrılıp kendini boşa çıkardı. İyi golcü olduğunu herkes bilir. Aynı zamanda saha içinde rakipleriyle didişen, sürekli kırmızı karta açık bir kafa yapısına sahiptir. Her şeyden önemlisi yaşadığı adale sakatlıkları onun sezon devamlılığını ortadan kaldırır. Aykut Kocaman'ın Diego Costa gibi bir karakterle yola çıkabileceğine ben inanmıyorum.

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Başakşehir’de Diego Costa
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