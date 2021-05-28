Başakşehir’de Diego Costa

Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve şartları hakkında bilgi alındı. Başkan Göksel Gümüşdağ, bu transfer için gözünü kararttı.BİR GÖRÜŞ'arıza santrfor' denildiğinde akla ilk gelen iki isim, Diego Costa ve Balotelli'dir.Sergen Yalçın, Balotelli'yi istemedi. Costa şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid'den sezon ortasında ayrılıp kendini boşa çıkardı. İyi golcü olduğunu herkes bilir.Her şeyden önemlisi yaşadığı adale sakatlıkları onun sezon devamlılığını ortadan kaldırır. Aykut Kocaman'ın Diego Costa gibi bir karakterle yola çıkabileceğine ben inanmıyorum.