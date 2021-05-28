Başakşehir’de Diego Costa

İspanyol golcünün menajeriyle pazarlık yapan turuncu-lacivertli yönetim, tüm şartları zorluyor
Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Teknikdirektör Aykut Kocaman ileyola devam edecek olan BozBaykuşlar, en son AtleticoMadrid'de oynayan dünyacaünlü santrfor Diego Costa iletemas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve şartları hakkında bilgi alındı. Başkan Göksel Gümüşdağ, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyetiyüksek olsa da 32 yaşındaki yıldıziçin tüm şartlar zorlanacak.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK İyi golcüdür ama 'arıza'dır
Avrupa'da 'arıza santrfor' denildiğinde akla ilk gelen iki isim, Diego Costa ve Balotelli'dir. İkisi de 2 yıldır Türktakımlarına yazılıyor, pazarlanıyor. Sergen Yalçın, Balotelli'yi istemedi. Costa şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid'den sezon ortasında ayrılıp kendini boşa çıkardı. İyi golcü olduğunu herkes bilir. Aynı zamanda sahaiçinde rakipleriyle didişen, süreklikırmızı karta açık bir kafayapısına sahiptir. Her şeyden önemlisi yaşadığı adale sakatlıkları onun sezon devamlılığını ortadan kaldırır. Aykut Kocaman'ın Diego Costa gibi bir karakterle yola çıkabileceğine ben inanmıyorum.