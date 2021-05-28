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Giriş Tarihi: 28.5.2021 20:31 Son Güncelleme: 28.5.2021 20:32

resmen 'de!

AA
David Alaba resmen Real Madrid'de!

, 'ten Avusturyalı sol kanat orta saha oyuncusu 'yı transfer ettiğini duyurdu. kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Real Madrid, Bayern Münih'ten Avusturyalı sol kanat orta saha oyuncusu David Alaba'yı transfer ettiğini duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Alaba'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından basına tanıtılacağı kaydedildi. İspanyol kulübü, 2020 yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmemiş ve bu 40 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçmişti.

Alaba, Real Madrid'in bir sezon aradan sonraki ilk transferi olurken, İspanyol basını, 30 Haziran'da Bayern Münih ile sözleşmesi sona ereceğinden bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edilen Avusturyalı futbolcunun, sezon başına 10-12 milyon avro kazanacağını iddia etti.

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David Alaba resmen Real Madrid'de!
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