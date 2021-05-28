David Alaba resmen Real Madrid'de!

Real Madrid, Bayern Münih'ten Avusturyalı sol kanat orta saha oyuncusu David Alaba'yı transfer ettiğini duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Alaba'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından basına tanıtılacağı kaydedildi. İspanyol kulübü, 2020 yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmemiş ve bu 40 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçmişti.