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Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:48 Son Güncelleme: 28.5.2021 14:06

'da listesini açıkladı! 'in avukatı sürprizi...

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray'da Burak Elmas listesini açıkladı! Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir sürprizi...

... 'da başkan adayları arasında yer alan , 'Galatasaray' kazanacak diyerek listesini teslim etti. Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu asıl listesinde ve ünlü isimlerin avukatlığını da yapan de yer aldı. Burak Elmas'ın listesinde Osman Alp Yalman, Özgür Işıtan Gün gibi isimler de dikkat çekti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' sloganıyla listesini sundu. Fatih Terim'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'in yanı sıra Işıtan Gün de listede bulunan isimler arasında yer aldı.

İŞTE BURAK ELMAS'IN LİSTESİ!

ASIL LİSTE

ALİ POLAT BENGİSERP
MEHMET REMZİ SANVER
BAŞAK KARACA
BİKEM ARDAKOÇ KANIK
TURHAN ÖZEN
BURÇAK EMRE ZORLU
ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ
ÖZKÜR KALEİOĞLU
REZAN EPÖZDEMİR
ÖZGÜR IŞITAN GÜN

Burak Elmas, listesini açıklarken şu açıklamayı yaptı!

'Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak.'

Eski Galatasaray başkanlarından Alp Yalman da Disiplin Kurulu listesinde yer aldı.

Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,

Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu

Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu

Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen

Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz.

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Galatasaray'da Burak Elmas listesini açıkladı! Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir sürprizi...
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