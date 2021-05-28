Galatasaray'da Burak Elmas listesini açıkladı! Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir sürprizi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' sloganıyla listesini sundu. Fatih Terim'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'in yanı sıra Işıtan Gün de listede bulunan isimler arasında yer aldı.
İŞTE BURAK ELMAS'IN LİSTESİ!
ASIL LİSTE
ALİ POLAT BENGİSERP
MEHMET REMZİ SANVER
BAŞAK KARACA
BİKEM ARDAKOÇ KANIK
TURHAN ÖZEN
BURÇAK EMRE ZORLU
ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ
ÖZKÜR KALEİOĞLU
REZAN EPÖZDEMİR
ÖZGÜR IŞITAN GÜN
Burak Elmas, listesini açıklarken şu açıklamayı yaptı!
'Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak.'
Eski Galatasaray başkanlarından Alp Yalman da Disiplin Kurulu listesinde yer aldı.
Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün
Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener
Denetim Kurulu
Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,
Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın
Sicil Kurulu
Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi
Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları
Disiplin Kurulu
Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen
Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz.